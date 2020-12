"Dans dix ans, 50% des surfaces viticoles de l'Occitanie seront en bio" (Gérard Bertrand)

La Tribune : A l'occasion d'une compétition environnementale de la planète vins, vous venez d'être nommé Green Personality of the Year. Que représente cette distinction pour vous ?

Gérard Bertrand : C'est une fierté et une reconnaissance du travail de fond accompli depuis vingt ans, quand nous avons démarré la transition vers le bio et la biodynamie. Cela nous encourage, mes équipes et moi-même, à poursuivre cette aventure et à aller encore plus loin car il s'agit d'un enjeu pour la viticulture, mais aussi pour la planète.

La Tribune : Vous avez été l'un des précurseurs dans la pratique de la biodynamie, dès 2002. Aujourd'hui vos 16 domaines (850 ha, 320 salariés) sont convertis à cette méthode culturale. Quel bilan tirez-vous ?

Gérard Bertrand : J'ai toujours misé sur l'excellence et je suis convaincu qu'une viticulture en harmonie avec la nature est la meilleure voie pour élaborer de grands vins qui reflètent toutes les nuances de leur terroir. Nous avons ainsi amélioré la qualité en termes de profil de vins avec une meilleure acidité, un meilleur potentiel de garde, plus de fraîcheur, de finesse. Au niveau des pratiques...