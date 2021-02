Taxe US : nouveau coup de massue pour les vins d'Occitanie

Les vins régionaux sont menacés par un alourdissement de la taxe US sur les vins français depuis le 12 janvier 2021. (Crédits : CIVL)

ENQUÊTE (1/2) - Déjà fragilisées par la crise sanitaire et la taxe sur les vins français en place depuis octobre 2019, les exportations de vins d’Occitanie vers les États-Unis sont encore plus menacées cette année avec l’alourdissement de cette taxe qui a été étendue, en janvier 2021, aux vins de plus de 14% d’alcool par volume et aux vins en vrac.