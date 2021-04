Concentration dans l’agro-fourniture : Magne rachète Calvet

Le groupe Magne, basé à Florensac (34), étend ses activités : jusqu'ici distributeur de produits phytosanitaires et matériel agricole, il ajoute une corde à son arc et devient constructeur de matériel agricole grâce au rachat de Calvet, fabricant de pulvérisateurs, basé à Lézignan-Corbières (11).

L'entreprise audoise est dirigée depuis 1989 par la famille Martin.

« Nous approchons de l'âge de la retraite et nous n'avons pas de successeurs, confie Patrice Martin, le directeur de Calvet. Nous avons donc décidé de ne pas attendre pour céder notre affaire, qui se porte bien. Notre chiffre d'affaires, de 8 millions d'euros en 2020, est en croissance depuis plusieurs années, et avec les nouvelles exigences sociétales et réglementaires, le marché de la pulvérisation est porteur. La société Magne, qui distribue notre matériel dans l'Hérault depuis une dizaine d'années, s'est porté acquéreur et nous avons vite trouvé un accord. »