Après sa reprise par Dynamis, BioCash Distribution devient Halle Bio d’Occitanie

Acteur régional important dans la distribution de produits biologiques, BioCash Distribution opère dans toute l'Occitanie depuis sa plateforme logistique de 5 000m2 à Vendargues et son implantation sur le M.I.N de Toulouse.

Seulement, la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis novembre 2019, et vient de trouver un repreneur pour ses activités de grossiste avec le groupe Dynamis (le montant de cette reprise n'est pas indiqué par Dynamis, ndlr). La partie commerce, avec le réseau de magasins Bio&Sens, fait par ailleurs l'objet d'une reprise séparée par l'enseigne Naturalia.

Conséquence de cette reprise, BioCash devient ainsi Halle Bio d'Occitanie, sur le modèle d'une autre implantation régionale du groupe Dynamis : la société Halle Bio d'Aquitaine qui opère en Nouvelle-Aquitaine depuis le M.I.N de Brienne à Bordeaux.

"Notre volonté est de nous étendre sur les territoires pour rapprocher les producteurs des consommateurs finaux. Mais cette reprise n'est pas une fusion, chaque maison du groupe conserve son indépendance et son ADN et partage ses meilleures pratiques. Dynamis est spécialisé dans les fruits et légumes bio, alors que la nouvelle Halle Bio d'Occitanie est dans une approche plus généraliste, avec une offre forte sur les produits d'épicerie et les produits frais", détaille Stanislas Henriot, le patron du groupe Dynamis.