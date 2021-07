Rapprochement entre ICV et Nyséos, deux acteurs de l’analyse œnologique

Le groupe ICV (Institut coopératif du vin), spécialiste du conseil et de l'analyse œnologique basé à Lattes près de Montpellier, prend une participation majoritaire dans Nyséos, laboratoire montpelliérain spécialisé dans l'analyse des arômes des vins et des boissons.

Pour l'ICV, ce rapprochement est une opportunité d'étoffer son offre de services avec des analyses fines sur les arômes des vins, qui sont aujourd'hui encore peu développées dans la filière viticole.

Pour Nyséos, cette alliance avec le groupe ICV ouvre d'intéressantes perspectives de développement commercial à travers le réseau de clients du groupe, qui couvre un très vaste territoire sur l'arc méditerranéen et la vallée du Rhône, et dispose depuis peu d'une implantation dans le bordelais. C'est également un moyen de mieux identifier les besoins de la filière à travers le réseau des œnologues conseil de l'ICV, qui sont en contact étroit avec les caves coopératives et vignerons indépendants de toute cette grande région méditerranéenne.

Complémentarité de compétences

« Nous sommes deux entreprises très complémentaires en matière de compétence, souligne Laurent Dagan, ingénieur de recherche et gérant de Nyséos. Adossé à l'ICV, nous corrigeons un de nos points faibles : notre force commerciale très limitée. C'est très enthousiasmant car nous allons pouvoir accroître la diffusion de notre offre, déjà opérationnelle, et travailler sur de nouveaux produits en adéquation avec les besoins des producteurs. Notre activité ne se limitera pas à la synergie déployée avec l'ICV. Nyséos reste un outil au service de toute la filière. »

En pratique, le laboratoire Nyséos conserve son indépendance et l'ensemble de ses atouts (équipe, organisation, implantation), de même que le soin apporté à la gestion de la confidentialité. Il poursuivra en toute indépendance ses programmes de recherche avec des laboratoires publics et des entreprises privées.

Des analyses d'arômes pour fiabiliser les itinéraires techniques

Créée en 2007 à Montpellier, Nyséos réalise des analyses pointues des marqueurs aromatiques et précurseurs d'arômes dans les moûts et dans les vins. Ainsi, à partir de l'analyse du potentiel aromatique d'un raisin, d'un moût ou d'un vin, et de contrôles de marqueurs pertinents aux étapes clés des process de vinification, Nyséos peut conseiller ses clients pour fiabiliser les itinéraires techniques afin de satisfaire les demandes des marchés.

En 2010, l'entreprise montpelliéraine avait déjà ouvert son capital à l'IFV (Institut Français du Vin) qui l'accompagne depuis sa création. Elle compte aujourd'hui six salariés et réalise un chiffre d'affaires de 600.000 euros.

L'ICV a été créé en 1946 par des caves coopératives du sud de la France, qui souhaitaient mutualiser le conseil et l'analyse œnologique. Il compte aujourd'hui plus de 300 coopératives adhérentes et s'est également développé auprès des caves particulières et négociants : 1.500 domaines, négoces, conditionneurs, etc. font appel à ses services. Le groupe emploie 150 personnes dont 70 œnologues et ingénieurs, et a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 millions d'euros en 2020.

