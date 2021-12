L’IGP Sable de Camargue tout près du graal de l’AOP

L'IGP Sable de Camargue s'approche du Graal. Le 16 novembre, le comité national des AOP de l'INAO a validé la demande de passage en AOP portée par l'Organisme de gestion (ODG) présidé par Patrick Guiraud. Reste une dernière marche à franchir : début janvier 2022, le comité national des IGP doit statuer sur l'abrogation de l'IGP Sable de Camargue, étape ultime de la procédure engagée en 2011 par les producteurs gardois pour leur reconnaissance en AOP.

Si cette dernière validation est actée, l'AOP Sable de Camargue entrera en vigueur dès le millésime 2022.

« Ce passage en AOP ne changera pas fondamentalement nos pratiques car depuis des années, nous travaillons comme si on était déjà en AOP, commente Patrick Guiraud. Mais cette reconnaissance est importante en termes d'image et de notoriété. Notre objectif est d'atteindre une valorisation stabilisée à 8 euros par bouteille. Aujourd'hui, les prix de vente en IGP Sable de Camargue s'échelonnent entre 4 et 10 euros la bouteille. Nous sommes déjà plus près des prix d'une AOP que d'une IGP. »

Le cahier des charges a quand même été revu, avec quelques règles plus restrictives : l'AOP n'est accordée que pour les gris et gris de gris, les blancs et rouges en sont exclus, mais les rosés représentent d'ores et déjà 94% de la production d'IGP Sable de Camargue. Le rendement autorisé est par ailleurs ramené de 85 à 80 hl/ha.

La mention "Terre de Camargue" fragilisée

Reste un grain de sable qui pourrait encore entraver le lancement de cette nouvelle AOP : le conflit avec les producteurs de l'IGP Bouches du Rhône-Terre de Camargue, qui craignent de se voir déposséder de la mention Camargue. Jusqu'ici ces deux IGP cohabitaient sans accroc, un protocole d'accord ayant été signé en 2011, au moment où l'IGP Sable du Golfe du Lion a changé de nom pour devenir IGP Sable de Camargue.

Mais les vignerons du Delta du Rhône ont réalisé, ultérieurement à ce protocole d'accord, qu'en ayant fait le choix de la mention complémentaire, ils ne bénéficiaient d'aucune protection pour "Terre de Camargue", contrairement à l'IGP Sable de Camargue qui, elle, est protégée. Ainsi, un opérateur qui voudrait leur chercher des noises, pourrait par exemple se retourner contre eux, arguant qu'ils profitent de la notoriété de l'IGP Sable de Camargue.

Un comble pour les vignerons du Delta du Rhône, qui se sentent dépossédés d'une dénomination qu'ils considèrent avant tout comme la leur.

« Nous espérions qu'à l'occasion de la PNO (Procédure Nationale d'Opposition, NDLR) préalable à l'accession en AOP, nos doléances seraient prises en considération. Cela n'a pas été le cas », déplore Jean-Claude Pellegrin, président de l'IGP Bouches du Rhône.

Recours devant le Conseil d'Etat

Les producteurs provençaux n'abandonnent pas le combat pour autant : « Depuis un mois, nous préparons un recours devant le Conseil d'Etat. Trois avocats nous accompagnent dans cette démarche. La procédure sera engagée dès lors que l'arrêté consacrant l'AOP Sable de Camargue sera publié », annonce Jean-Claude Pellegrin.

L'IGP Pays des Bouches du Rhône-Terre de Camargue représente un potentiel de production de 50.000 hl, mais pour le moment, les volumes restent confidentiels (7.000 à 8.000 hl) ;

« Comment voulez-vous que les producteurs investissent sur cette dénomination alors qu'ils ont une épée de Damoclès sur la tête ? », s'agace Jean-Claude Pellegrin.

Face à eux, l'IGP Sable de Camargue produit 200.000 hl par an et compte une centaine de producteurs, parmi lesquels de gros opérateurs comme Vranken-Pommery et Castel, propriétaire de la marque Listel.