Le groupe coopératif audois Arterris consolide son aval

Au vu de son exercice 2020-2021, le groupe coopératif audois Arterris est parvenu à maintenir son chiffre d'affaires malgré le contexte Covid. En révélant ce bilan, les dirigeants ont évoqué les évolutions importantes survenues dans le groupe au cours de ces dix-huit derniers mois.

Parmi elles, il y a bien entendu les investissements réalisés qui viennent consolider l'architecture du groupe. Il s'agit en particulier du rachat de la moitié du capital des Moulins Pyrénées qui lui manquait pour en être le propriétaire exclusif. De quoi contrôler les 80.000 tonnes de farines produites chaque année avec des blés en provenance de ses adhérents.

Il y a eu aussi le rachat de Massaferro, spécialiste de la pomme de terre, implanté dans le sud-est et qui réalise 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont La Tribune s'était fait l'écho début novembre dernier. Voilà pour ce qui est de la croissance externe.

L'axe de la distribution grand public

D'autres leviers ont été activés, comme le développement à venir de concentrés de protéines issus de légumineuses au sein de la joint-venture constitué avec Ciacam. Des produits dont la demande est aujourd'hui fortement tirée par les alternatives à la viande.

Le groupe a aussi décidé de ne pas céder aux Cassandre qui annoncent la fin de la production de semences en France au profit de l'Europe de l'Est. Les investissements sont importants : 14 millions d'euros, consentis en deux tranches, sur l'outil industriel de production de semences pour augmenter les capacités d'enrobage et les cadences mais aussi pour mettre en route une ligne entièrement dédiée aux semences bios.

L'abattoir de Labruguière, dans le Tarn, fera lui aussi l'objet d'une remise à niveau pour 2 millions d'euros. Sa capacité doit ainsi passer de 450.000 à 800.000 volailles dans les différentes gammes et labels produits pour les Fermiers occitans.

Le groupe s'intéresse aussi de plus en plus à la distribution grand public, au-delà des 36 enseignes Gamm Vert exploitées jusqu'ici : le groupe a ouvert deux boutiques à Toulouse et Balma, sous l'enseigne Marché Occitan, ainsi qu'un site internet pour la vente en ligne. Il annonce avoir planifié l'ouverture d'une vingtaine de points de vente sous cette enseigne en cinq ans, dont les prochains dans la couronne toulousaine, suivie du Roussillon et du Languedoc.

Autres développements prévus à court terme : le groupe cherche à recruter des producteurs d'asperges et de carottes et a investi dans un vignoble expérimental de 30 hectares dans le Razès (Aude) pour y tester, entre autres, différents systèmes d'irrigation et des cépages résistants.

Dette contenue

Du côté des chiffres de l'exercice 2020-2021, le chiffre d'affaires s'est établi à 1,003 milliard d'euros, en très léger retrait par rapport à l'exercice précédent. Le pôle agricole a réalisé 576 millions d'euros de chiffre d'affaires (dont 229 millions d'euros pour la collecte, 175 millions d'euros pour l'agrofourniture, 71 millions d'euros pour les semences et légumes secs, 22,2 millions d'euros pour les légumes frais, 41 millions d'euros pour la nutrition animale et 115 millions d'euros pour les productions animales). Le pôle agroalimentaire (La Belle Chaurienne, l'agneau avec Ovimpex, Le Bon bio) a engrané 367 millions d'euros, et le pôle distribution (magasins Gamm Vert, Frais d'Ici, Larroque et Fermiers Occitan, ainsi que les nouvelles boutiques Marché Occitan) 60 millions d'euros.

La dette du groupe est contenue à 35 millions d'euros environ. Le groupe audois reste leader en France sur plusieurs cultures comme le blé avec 191.000 tonnes collectées sur un total de 690.000 tonnes de grains en conventionnel et 19.500 tonnes de grains bios.