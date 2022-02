Vins bio : la filière reste optimiste malgré le tassement des ventes en 2021

A quelques jours de l'ouverture du salon Millésime bio, du 28 février au 2 mars à Montpellier, Jeanne Fabre, vigneronne bio dans les Corbières (Aude) et présidente du salon, se dit sereine : « Ce sera de belles retrouvailles après l'annulation en 2021 de notre édition en présentiel. Le contexte est favorable, il y a une forte demande des clients qui cherchent des vins suite à la petite récolte 2021 ».

Malgré le coup de froid sur les ventes de vins bio en France en 2021, les professionnels restent optimistes. Après des décennies de croissance ininterrompue, les ventes en grandes et moyennes surfaces (GMS) sont restées stables en 2021.

Stabilité des ventes

« Il faut relativiser ce tassement des ventes, car il survient après une très bonne année 2020 où nous avions enregistré une hausse de 15 à 20% alors que nous étions en pleine période Covid », souligne Jacques Frelin, patron de Jacques Frelin Vignobles, spécialiste des vins bio depuis 1983.

Lionel Puech, directeur adjoint vins de la Maison Jeanjean, confirme : « Cette stabilité des ventes est une bonne performance dans un contexte de régression de la consommation du vin en France. Les vins conventionnels, eux, sont en recul de 4,8%. Qui plus est, dans le circuit traditionnel, les ventes continuent à progresser. Après toutes ces années de croissance à deux chiffres, il devient plus difficile de continuer à progresser. Il ne faut pas se focaliser sur les chiffres de 2021 mais voir à plus long terme. Le marché est toujours porteur même si on observe un ralentissement de la croissance. Nos ventes de vins bio en GMS ont continué à croître en 2021 car nous avons gagné de nouveaux marchés en MDD (marque de distributeurs, NDLR) avec des lignes de produits qui étaient en conventionnel ou en conversion et qui sont passés en bio ».

Hausse de 70% de la production

Ces deux opérateurs ne sont pas plus inquiets de l'arrivée massive, dans les années à venir, de volumes additionnels de vins bio suite à la très forte dynamique des conversions. Dès l'an prochain, la certification des surfaces en troisième année de conversion devrait conduire à une hausse de 700.000 hl de la production de vins bio en Languedoc-Roussillon. La récolte devrait ainsi atteindre 1,7 million d'hl soit une progression de 70% par rapport à 2021.

« Sur les 700.000 hl attendus en plus pour la récolte 2022, une bonne partie sont déjà vendus en bouteilles et ont déjà des marchés, indique Lionel Puech. Les volumes supplémentaires qui vont se retrouver sur le marché du vrac sont une chance pour la filière car jusqu'ici, nous manquions de volumes pour développer des marchés sur le grand export. » « Grâce à cette hausse de la production, nous allons pouvoir redevenir compétitifs à l'international en termes de prix, de volumes et de qualité, ajoute Jacques Frelin. Je ne crois pas que les vins bio aient atteint un palier dans les ventes. Il y a encore un potentiel de développement, notamment sur les marchés export. »

Jeanne Fabre partage cette confiance dans l'avenir de la filière viticole bio régionale : « La dernière étude menée par Sudvinbio sur l'évolution du profil des consommateurs de vins bios est plutôt bon signe. La part de consommateurs réguliers s'accroît tout comme la part des jeunes consommateurs : 46% des moins de 35 ans ont déjà consommé un vin bio alors que ce pourcentage n'est que de 38% pour les plus de 55 ans ».

Dans un environnement morose pour les produits bio, les vins bio semblent bien tirer leur épingle du jeu.