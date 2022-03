Millésime bio 2022 : le plaisir de se retrouver sans masque

Ce lundi 28 mars, les visiteurs se pressent dès l'ouverture des portes de Millésime bio au Parc des Expositions de Montpellier. Après une année blanche où le salon en présentiel n'avait pu se tenir du fait de la crise sanitaire, l'ambiance est au beau fixe dans les allées du salon.

Et même si la fréquentation ce premier jour semble inférieure à celle de la dernière édition, les exposants sont heureux de ces retrouvailles avec leurs clients, après quasiment deux ans de disette. Hélène et Arnaud Derats, vignerons à Auxey-Duresses en Bourgogne sont ravis de retrouver l'ambiance si particulière de ce grand rendez-vous des vins bio à Montpellier.

Pour la vigneronne alsacienne Martine Becker-Beck, fidèle de la première heure, « notre présence sur le salon rassure nos clients après ces deux années perturbées par la crise sanitaire ».

Importateur danois spécialisé dans les vins bio, Olé Sorensen, fidèle de Millésime bio depuis la première édition, a fait le déplacement, comme fidèlement depuis 18 ans.

« Les organisateurs ont eu raison de le décaler d'un mois. Nous sommes plus sereins aujourd'hui vis-à-vis du Covid. Et pour la première fois, nous avons pu tomber les masques et revoir les sourires de nos interlocuteurs. Ça fait du bien. »

Jacques Frelin, patron fondateur de Jacques Frelin Vignobles, maison de négoce languedocienne spécialisée dans les vins bio, savoure également ce premier jour sans masque.

« On réalise combien ce masque était pesant pour tous, surtout sur un salon où nous passons la journée à déguster. Dès le premier jour, plus personne n'est masqué », observe-t-il.

Même si les pré-enregistrements ont fortement progressé dans les deux dernières semaines, le négociant s'attend à une fréquentation moindre :

« Beaucoup d'Allemands ne viennent pas. Ils avaient pris cette décision avant le report de date et n'ont pas changé de position. Les Asiatiques ne sont pas là non plus et les Américains sont peu nombreux. Mais les acheteurs européens sont contents de revenir. Le relationnel est très important dans cette période trouble avec cette guerre en Ukraine dont on ignore où elle va nous mener. »