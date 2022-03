Foncier viticole : le Pic Saint Loup décolle, les prix s'envolent

Le Pic Saint Loup s'affirme comme l'appellation la plus en vogue de la région. Au cours de ces dernières années, les acquisitions de domaines par des investisseurs régionaux, extérieurs au monde du vin, se sont multipliées. En tête de file de ces néo-vignerons, les promoteurs immobiliers montpelliérains.

En 2008, la famille Guiraudon (groupe GGL, aménageur et promoteur montpelliérain) a mis un pied dans le vignoble, rachetant avec des associés, le domaine de Mortiès. Puis Bertrand Barascud, directeur général du groupe immobilier montpelliérain Amétis, s'est offert le Château La Roque. Et l'été dernier, c'est Emmanuel Clausel qui, suite à la cession de l'entreprise montpelliéraine Urbat Promotion à Vinci Immobilier, a racheté le domaine de Valcyre à Valflaunès, une propriété de 120 ha dont 33 ha plantés en vigne.

Réceptif haut de gamme

L'ex-promoteur ne manque ni de projets, ni d'ambition pour rénover et agrandir cette propriété, rebaptisée Uma. Il est en passe d'acquérir 17 ha de vigne supplémentaires et prévoit de planter 20 ha en quatre ans. Visant l'excellence pour les vins du domaine (avec des prix en conséquence : de 14,50 à 35,50 euros la bouteille), il a recruté Karen Turner, œnologue australienne au solide pedigree, et a d'ores et déjà programmé un réaménagement du chai.

Il a également l'intention de rénover les 3.400 m2 de bâti sur l'exploitation en aménageant un restaurant gastronomique, un établissement bistronomique, une école du goût, une galerie d'art et un spa avec piscine intérieure.

« Je vise en premier lieu la clientèle montpelliéraine. L'offre en réceptif haut de gamme est pour le moment très limitée dans le Pic Saint Loup », explique l'entrepreneur qui n'a pas souhaité révéler le montant de tels investissements.

Le prix du foncier a doublé en cinq ans

« Cet attrait des investisseurs pour le Pic Saint Loup est une marque de reconnaissance pour cette appellation, estime Michel Veyrier, patron fondateur de Vinéa Transaction, spécialiste de la transaction d'exploitations viticoles. C'est une logique de capitalisation qu'on observe dans toutes les prestigieuses régions viticoles. C'est une bonne chose pour la région d'avoir enfin cette strate de terroir à forte notoriété qui créé de la valeur ajoutée. »

Conséquence de cette attractivité : le prix du foncier viticole est en forte hausse. Selon la SAFER, les prix ont quasiment doublé en cinq ans : l'hectare de vigne se négociait entre 40.000 et 50.000 euros en 2017. Aujourd'hui, le prix médian se situe entre 75.000 et 80.000 euros... Michel Veyrier affirme même que pour la première fois l'an dernier, une vente a été réalisée pour un prix à l'ha dépassant les 100.000 euros.

« Le marché du foncier viticole en Pic Saint Loup est très étroit, d'environ 1.300 ha en production, observe Christian Brun, directeur de la SAFER dans l'Hérault. Les ventes de parcelles sont rares. Et quand de gros domaines sont à la vente, les prix sont tels que seuls des investisseurs ayant de gros moyens peuvent se positionner. C'est la rareté de l'offre et la proximité de Montpellier qui sont à l'origine de cet emballement du prix du foncier, qui n'est plus en phase avec une logique économique. Le revenu dégagé n'a pas augmenté dans de telles proportions. »

Cette tendance haussière n'est pas forcément désavantageuse pour les vignerons en place dont le patrimoine prend de la valeur. Mais elle est un sérieux frein pour ceux qui veulent s'installer ou s'agrandir. Le prix à payer pour accéder à la cour des grands.