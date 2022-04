Comment le Groupe Barthe abandonne les emballages polluants pour de nouvaux produits 100% recyclables

Le Groupe Barthe (dont le siège social est à Narbonne dans l'Aude) regroupe la Tonnellerie Boutes (située à u près de Bordeaux) et la Tonnellerie Garonnaise ( située à Marmande) et vend plus de 26 000 fûts en bois par an pour la vinification. Depuis plus d'un an, le groupe s'est lancé dans un travail de recherche et développement pour remplacer les déchets plastiques et cartons utilisés dans ses emballages.

« Notre savoir-faire, qui s'exprime à travers nos fûts en bois, est reconnu dans le monde. Nous exportons d'ailleurs 80% de notre production dans 42 pays, dont un tiers aux États-Unis, détaille Julien Segura, directeur général adjoint du groupe. Nous utilisons donc beaucoup d'emballages polluants pour nos expéditions. Cette source de pollution est devenue une préoccupation majeure, et nous avons voulu proposer à nos clients des emballages, non seulement écologiques et végétaux, mais aussi 100% compostables pour leur permettre de les réutiliser sur leurs exploitations. »

Un contrat de distribution exclusif sur les emballages ECAU

Le Groupe Barthe a donc commencé à chercher des réponses à sa problématiques environnementales et s'est entouré de deux partenaires : BioWrap et GeoChanvre. Une collaboration qui permet aujourd'hui aux Tonnelleries de proposer deux produits d'emballage brevetés ECAU Emballage (Écologique, Compostable et Agri-Utile) : un film étirable et un emballage en chanvre. Ces nouveautés font aussi l'objet d'un contrat de distribution exclusif pour le Groupe Barthe, qui diversifie ainsi un peu ses activités et va proposer ses emballages à vente.

« Notre film étirable 100% biodégradable et compostable est fabriqué à partir de fécule de pomme de terre. Il offre une très bonne résistance et une très bonne étirabilité, poursuit Julien Segura. L'emballage en chanvre permet une meilleure protection des fûts pendant le transport que l'association carton et film à bulles. Un produit plus efficace, en plus d'être écologique. »

Remplacer 11 tonnes de déchets par an à l'échelle du groupe

D'après le groupe, ces nouveaux produits ECAU vont permettre de remplacer près de 11 tonnes de plastiques et de cartons, utilisées chaque année par les Tonnelleries. Et même si le prix d'emballage des barriques augmente ainsi légèrement (passant de 2,345 euros sur une barrique de 125 litres pour un emballage carton et plastique à 3,98 euros pour les emballages ECAU, ndlr), le directeur général adjoint n'envisage pas de répercuter le prix sur le client final.

« Notre objectif était surtout de proposer des solutions à nos problématiques. D'autant que l'engagement environnemental a toujours été une préoccupation dans nos Tonnelleries qui sont certifiées ISO 14001 depuis plus de dix ans (une norme qui définit des exigences sur un système de management environnemental, ndlr). »

Le Groupe Barthe emploie 111 personnes sur ces deux sites en région. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 24,7 millions d'euros en 2021.