Première blockchain du vin en Occitanie pour un Minervois bio

La filière vin adopte la technologie blockchain. En partenariat avec la Maison Johanès Boubée, filiale vin de Carrefour, les Celliers Jean d'Alibert sont les tous premiers de la filière vin d'Occitanie à déployer cette technologie visant à garantir au consommateur la traçabilité et la transparence sur toute la chaîne de production du vin.

Cette entreprise de négoce et d'embouteillage, émanation de caves coopératives du Minervois, travaille depuis plus de trente ans avec la Maison Johanès Boubée, qui lui achète une partie de sa production. En 2018, les deux partenaires ont lancé une nouvelle cuvée en AOC Minervois : la Cave d'Augustin Florent. C'est sur cette cuvée qu'ils ont annoncé, le 30 juin, déployer cette technologie de la blockchain.

« Les consommateurs sont en attente d'informations sur l'origine et le mode de production des produits qu'ils consomment, et cette technologie de la blockchain permet de répondre à cette demande », explique Eric Yung, directeur général de Maison Johanès Boubée.

Grâce à un QR Code qu'il peut flasher sur la contre-étiquette, le consommateur a accès à une interface regroupant toute une série d'informations sur le parcours produit, de la vigne jusqu'à la mise en rayon : lieu de récolte, photo des producteurs, chiffres-clés, mode de production, parcours produit, ainsi que toutes les certifications exigées aux différents stades d'élaboration d'un vin bio. Toutes ces données sont sécurisées et infalsifiables.

Le projet a été initié il y a un an.

« C'est un projet collaboratif, raconte Isabelle Charnot, directrice Qualité & Développement durable de la Maison Johanès Boubée. Les équipes des trois partenaires - Celliers Jean d'Alibert, Maison Johanès Boubée et Carrefour - ont été mobilisées, chacun étant responsable des données qu'il fournit. Nous disposons d'énormément d'informations, il a d'abord fallu faire une sélection de celles les plus pertinentes pour le consommateur. C'est un projet fédérateur qui ramène de l'humain dans la chaîne de production. Il apporte de la transparence sur les étapes et les acteurs qui, ensemble, produisent un vin bon, bio et accessible. »