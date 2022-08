Vendanges 2022 (très précoces) : toujours pas la récolte du siècle

Après la récolte catastrophique de 2021, décimée par le gel de printemps, les vignerons languedociens qui espéraient faire le plein cette année, déchantent à nouveau...

La saison avait pourtant bien démarré, même les vignes 100% gelées l'an passé ayant montré une bonne reprise et une charge intéressante. Sous l'effet d'un printemps chaud et humide, « la vigne a poussé à une vitesse folle », indique l'Institut Coopératif du Vin dans sa première analyse du millésime.

La sortie de grappes laissait donc présager une belle récolte jusqu'à ce que la sécheresse, conjuguée aux températures caniculaires, ne fasse fondre ces espoirs.

« La vigne a souffert de cette chaleur précoce. Dans certains secteurs, on a vu des défoliations et la maturité des raisins a été perturbée », constate Jérôme Despey, viticulteur à Saint-Genies-des-Mourgues et président de la chambre d'agriculture de l'Hérault.

Certes, les orages de la mi-août auront un effet bénéfique sur les cépages tardifs, permettant d'améliorer le rendement en jus. Mais les cépages précoces n'en ont que peu profité. Au vu de ces premiers éléments, les prévisions tablent sur une récolte dans la moyenne quinquennale : de l'ordre de 12,5 Mhl contre 9,5 Mhl en 2021.

Autre caractéristique notable de ce millésime : une précocité record. Pour la première fois, certains vignerons ont commencé à vendanger en juillet. C'est le cas de Laurent Maynadier, du Domaine des Trois Sœurs à Fitou, qui chaque année donne le coup d'envoi des vendanges en France. Cette année, il a récolté son muscat le 25 juillet... Les Vignerons d'Héraclès, dans le Gard, lui ont emboîté le pas peu de temps après, en rentrant leurs premiers blancs le 29 juillet.

Partout dans la région, la date de début de vendange a été avancée.

Cet été très sec a eu un effet bénéfique sur l'état sanitaire des raisins. Le mildiou n'a posé aucun problème, et les dégâts de pourriture ou de vers de la grappe sont pour l'heure très discrets. Seul l'oïdium s'est montré virulent dans certains secteurs.

Les conditions climatiques de cet été 2022 placent au cœur du débat l'adaptation du vignoble au changement climatique.

« Le premier sujet est celui de l'irrigation, plaide Jérôme Despey. En Espagne, 46% du vignoble est irrigable, en Italie 26%, dans les pays du Nouveau Monde, on atteint les 90 %. Et nous, en France, nous sommes à peine à 10%... Si on veut maintenir une production française de vins, il faut trouver des solutions pour irriguer. Dans nos régions où les épisodes cévenols ou méditerranéens sont fréquents, la rétention et le stockage de cette eau qui s'abat en masse lors de ces événements climatiques intenses est une solution à creuser. Tout comme la réutilisation des eaux usées. Il en va de la survie de notre viticulture. »