Agroalimentaire : Biltong, un peu d’Afrique du Sud en terre audoise

L’idée départ était de répondre à la demande de copains, professionnels du rugby comme eux, et de leur fournir une collation fortement concentrée en protéines et naturelle. Depuis Christie Van der Merwe et Rynard Landman, tous deux joueurs de rugby professionnels, sont passés de la boutade à l’entreprise, qu’ils ont créée à Villemoustaussou. Et ils ont de l’appétit.