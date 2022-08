La Cave de l’Étoile met ses grands crus de Banyuls aux enchères, une première dans le vignoble

Ce sera le point d'orgue des fêtes du centenaire de la Cave de l'Etoile, petite cave coopérative de Banyuls (Pyrénées-Orientales), avec un an de retard pour cause de Covid. Tout au long de l'année 2020, la cave a organisé plusieurs événements, dont des dégustations verticales et diagonales des trésors qu'elle recèle dans son chai, notamment des vins doux âgés de plus de 80 ans.

La vente aux enchères, organisée le 7 octobre prochain à Banyuls par le commissaire-priseur parisien Me Lucien, permettra aux collectionneurs et/ou amateurs de tenter de se procurer quelques flacons très rares. Quelque 43 lots ont été composés suivant des logiques différentes : 10 lots de trois millésimes,(1984, 1986 et 1988, ou 1945, 1946 et 1947), 10 autres lots en "mini-verticale" (1964, 1974 et 1984), ainsi que des lots de bouteilles millésimées dans leur flacon d'origine, et d'autres bouteilles des millésimes 1953, 1955, 1958, 1960 et 1962.

Des prix allant de 560 à 4.000 euros

Mais la curiosité est surtout suscitée, selon Jean-Pierre Centène, le président de la cave, par la vente de dames-jeannes, bonbonnes de verres anciennes de trente ou cinquante litres.

« C'est d'ailleurs un produit qui intéresse aujourd'hui jusqu'aux restaurants ou hôtels qui en achètent pour conduire des dégustations à la pipette, indique-t-il. Et quand nous avons mis sur pied cette vente aux enchères, nous avons été surpris par les prix établis avec Me Lucien ».

Les mises à prix des lots de trois bouteilles s'échelonnent de 560 à plus de 2.500 euros, les flacons de millésimes exceptionnels s'affichant de 820 à plus de 1.500 euros et les dames-jeannes de 1.150 à 4.000 euros...

« Tout va se mettre en place dans quelques jours mais nous avons déjà enregistré des ordres d'achats potentiels pour la vente qui se déroulera simultanément à Banyuls et en ligne », précisait Jean-Pierre Centène fin août.

Il y a fort à parier qu'aucun des 16 vignerons, appartenant à cinq familles, qui ont créé la Cave de l'Étoile il y a 100 ans, ait pu rêver d'un tel destin...

600.000 euros par un groupement d'investisseurs

Aujourd'hui la Cave de l'Étoile rassemble 110 coopérateurs et conserve sa vocation initiale. Sa production est toujours constituée aux trois-quarts de vins doux naturels, quand les autres caves coopératives ou caves particulières ont basculé sur les vins secs (à rotation plus rapide) de l'appellation Collioure, déployée sur la même aire que celle des vins doux.

La cave est aussi restée fidèle à son système de commercialisation, hérité du siècle dernier : 90% des ventes sont assurées par un réseau de quarante représentants de commerce qui sillonnent la France.

La cave, qui collecte environ 120 hectares de vignes et commercialise 230.000 cols par an pour un chiffre d'affaire de plus de 2 millions d'euros, a également créé un groupement d'investisseurs pour racheter des vignes et maintenir son potentiel de production. 93 personnes ont apporté près de 600.000 euros au projet.

« Cela nous a permis d'acquérir 15 parcelles pour 17 hectares, que nous mettons en valeur nous-mêmes grâce à des prestataires », détaille Jean-Pierre Centène.

Il ajoute qu'afin de contrer la déprise inexorable du vignoble de Banyuls (1.400 ha au total), qui perd une cinquantaine d'hectares par an, « nous aurions les moyens d'acheter le double mais nous sommes freinés par le manque de main d'œuvre ».

La vente aux enchères organisée par l'emblématique cave de l'appellation Banyuls Collioure participera sans nul doute à attirer les regards sur un vignoble qui en a bien besoin et qui s'est doté d'une nouvelle identité, "Les vignerons sur mer", au printemps dernier.