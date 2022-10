Comment l’ICV renforce son implantation dans le Bordelais

L'Institut coopératif du vin (ICV), basé à Lattes (Hérault), conforte son implantation bordelaise. Après avoir posé un premier jalon en 2021 avec une prise de participation dans le laboratoire œnologique Jouan Crebassa, implanté dans le Libournais, le groupe languedocien spécialisé dans le conseil viticole et œnologique reprend la société Agrovitis, spécialisée dans le conseil et l'expertise viticole.

Basée à proximité de Saint-Emilion, cette PME, qui compte trois salariés dont deux ingénieurs conseil, accompagne ses clients vignerons dans la transition agro-écologique, de la plantation jusqu'à la récolte. Une activité qui s'inscrit dans la stratégie de développement de l'ICV qui, depuis plusieurs années, a développé un pôle conseil en viticulture, formation et accompagnement des viticulteurs dans la transition agro-écologique, et notamment dans la démarche HVE (Haute Valeur Environnementale).

Leader français dans les services viticoles et œnologiques, le groupe ICV compte 150 salariés dont 80 consultants, dix laboratoires d'analyses des raisins et des vins, cinq métiers (conseil, analyse, conception et distribution de produits œnologiques, formation, R&D). Sur l'exercice 2020-2021, il a réalisé un chiffre d'affaires de 19,9 millions d'euros, en hausse de 4,6% par rapport à l'année précédente.

Adaptation du vignoble bordelais

« La synergie entre les nos deux sociétés repose d'une part sur la technicité viticole et la connaissance du vignoble bordelais d'Agrovitis, et d'autre part sur les multiples expertises de l'ICV - cépages résistants, pilotage de l'irrigation, imagerie satellitaire, etc. - et son expérience sur des vignobles déjà soumis à des épisodes récurrents de sécheresse et de chaleur, indique le groupe ICV. L'ambition de cette alliance est d'insuffler une dynamique forte en matière d'expertise et d'adaptation du vignoble auprès des châteaux du bordelais. »

En pratique, Agrovitis poursuit ses missions en conservant l'ensemble de ses atouts, et bénéficiera de ressources supplémentaires pour proposer progressivement à ses clients une palette plus large de services et de formations.

« L'objectif est de conforter l'équipe déjà en place, et nous ne nous interdisons pas d'autres partenariats ou rachats dans cette région si des opportunités se présentaient », précise Olivier Merrien, le directeur général.

Stratégie de croissance externe

Le groupe ICV a de tout temps développé son implantation géographique grâce à la croissance externe. En 2019, il s'est implanté dans le nord de la Vallée du Rhône avec le rachat du laboratoire œnologique Hermitage Œnologie (chiffre d'affaires : 200.000 euros), basé à Tain l'Hermitage.

« Nous avons la volonté d'étendre géographiquement notre activité par le rachat et la reprise de clientèle car, avec nos équipes, nous avons la capacité de faire plus », indique Denis Verdier, président du groupe ICV.

En mai 2021, le groupe a également pris une participation aux côtés de l'IFV, dans le laboratoire NYSEOS à Montpellier, spécialisé dans les analyses d'arôme des vins.

Diversification dans la bière

Enfin le groupe a également initié une diversification dans le monde de la bière artisanale, en proposant un large panel d'analyses physico-chimiques sur la bière, qui sera complété prochainement par des analyses microbiologiques. Les équipes proposent également une formation d'initiation à la micro-brasserie.