Les vins du Roussillon veulent casser les codes avec Les Vignes du Vent

L'ambition est grande, à la hauteur de l'enjeu territorial et de la crise du monde viticole des Pyrénées-Orientales. Le groupement des Vignerons Catalans et six caves coopératives membres du groupement lancent Les vignes du vent. Une marque qui doit permettre de s'affranchir de l'image des appellations du Roussillon, dans l'incapacité de générer une valeur suffisante pour rétribuer les vignerons coopérateurs, selon eux.

Au départ, ce seront quelques centaines de milliers de bouteilles, mais l'ambition est bien de parvenir à assembler des millions de cols pour aller se placer sur des marchés à forte valeur ajoutée. Les Vignes du Vent sont la nouvelle marque et surtout la nouvelle façon de fonctionner adoptée par les six caves coopératives (Rasiguère, Dom Brial, Terrassous, Laure de Nyls, Terres Plurielles et Côtes d'Agly), membres de ce groupement créé à la fin des années 1960.

« Des vins selon le reflet de notre identité »

« C'est une façon différente de travailler, explique Stéphane Zanella, directeur des Vignerons Catalans. Cette marque va porter une nouvelle gamme destinée à aller chercher de la valeur, en plus de ce que les Vignerons Catalans et chacune des caves font de leur côté. »

Ce qui change, c'est le mode de fonctionnement "façon start-up" : « Nous allons nous réunir, avec les œnologues et les responsables techniques de chaque cave pour déguster les vins à l'aveugle et composer des vins selon le reflet de notre identité et non en fonction des différents marchés», la démarche restant en plus « ouverte à toutes les bonnes volontés ».

Au final, la première gamme, qui sera présentée en février, comportera deux blancs, trois rosés et trois rouges, ainsi qu'un muscat de Rivesaltes et un Rivesaltes ambré, avec l'ambition de se positionner sur les segments cœur de gamme, premium et super-premium que viendront compléter des cuvées dites « iconiques ».

Le travail qui aboutit à cette petite révolution copernicienne dans le Landerneau viticole roussillonnais - « nous mettons de côté des querelles de chapelles et de personnes » a précisé la présidente des Vignerons Catalans, Fabienne Bonet - a été mené avec le stratège de marque Pascal Provencel depuis le printemps dernier.

S'affranchir des guides, voire des appellations d'origine

La nouvelle identité s'appuie sur trois piliers dont deux ont été révélés à Perpignan, le 3 novembre : la liberté et les vignes coopératives, le troisième restant à finaliser.

« La liberté pour ne rien s'interdire », explique Fabienne Bonet, quitte à faire fi des notes données par les guides ou même des appellations d'origine qui, selon Pascal Provencel, « sont aujourd'hui un marqueur discriminant négatif pour les vins du Roussillon ».

Il justifie le choix de la marque par une évidence : « Sur les huit vents que compte la rose des vents, il en existe sept ici et c'est grâce à ces vents que le vignoble du Roussillon peut se targuer d'avoir les indices de fréquence de traitement phytosanitaires les plus bas de France ».

Pour autant, il faudra donc attendre février pour en savoir plus, en particulier sur le troisième pilier de la démarche, présenté comme hautement disruptif, et surtout sur les conditionnements et l'étiquetage annoncé comme présentant une « rupture des codes visuels qui siègent dans le monde du vin ». La marque sera ensuite présentée à Wine Paris, Prowein en Allemagne et aux États-Unis à Orlando.