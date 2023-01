Millésime bio, un salon trentenaire en forme pour une filière optimiste

Le salon Millésime bio fêtera son 30e anniversaire lors de la prochaine édition qui se tient du 30 janvier au 1er février au Parc des expositions de Montpellier. Cet événement, lancé en 1993 avec 15 vignerons, est devenu aujourd'hui la première place de marché mondiale pour les vins bio, avec 1.500 exposants cette année, soit une cinquantaine de plus que l'an dernier.

« Ce succès, nous le devons aux valeurs que nous portons et auxquelles nous n'avons jamais dérogé durant ces trois décennies : un salon organisé par des vignerons et metteurs en marché, pour des vignerons et metteurs en marché, ce qui nous a prémunis d'une croissance dictée par l'appât du gain, des exposants tous sur un même pied d'égalité avec un modèle de stand unique pour tout le monde et une implantation aléatoire, ce qui favorise la découverte et les échanges entre exposants et oblige les visiteurs à une plus grande ouverture d'esprit », affirme Jeanne Fabre, présidente de Millésime bio.