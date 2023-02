Arterris muscle son activité viande

Jusqu'à présent, au gré des rachats, le groupe coopératif audois Arterris comptait quatre filiales dévolues à la production et la mise en marché de viande. Depuis quelques semaines, elles ont été regroupées au sein d'une seule holding.

Pour Christian Reclus, directeur général du groupe, l'idée de ce regroupement n'est pas d'aller chercher de nouvelles productions ni de faire augmenter les volumes, mais de ramener vers l'Occitanie une partie du sourcing, en ajoutant 15% d'origine locales dans les circuits.

« Le marché de la viande évolue considérablement, c'est valable pour la viande bovine dont la consommation recule, mais pas les importations, constate-t-il. Et à l'intérieur de la famille des produits de viande bovine, tout recule sauf le steak haché. »

« Produire plus d'animaux finis dans la région »

En face de cette évolution, il y a aussi la structure même de l'élevage français, et particulièrement dans la région dont la spécialité reste de faire naître les veaux pour les vendre ensuite à des engraisseurs espagnols ou italiens : « Nos adhérents produisent 45.000 bovins par an, mais dans cette production, on ne trouve que 7.000 à 8.000 bovins finis ou gras, tout le reste passe la frontière. Avec l'évolution du prix de la viande aujourd'hui, en ciblant le haut de gamme, il y a probablement de l'intérêt à produire plus d'animaux finis dans la région ».

Les quatre filiales concernées sont les trois sites d'Alpes Provence Agneaux à Sisteron (Alpes de Haute-Provence), Grillon (Vaucluse) et à Lyon-Corbas (Rhône), ainsi que les autres entreprises actives sur le marché de Rungis en région parisienne.

L'objectif du groupe coopératif est de renforcer ses positions par une offre complète et régulière, en GMS et en restauration hors foyer.

En attendant un vaccin contre la grippe aviaire

La coopérative regarde aussi du côté de la production de palmipèdes gras et affiche une ambition simple : faire progresser les volumes de 30% à terme.

« Contrairement au sud-ouest ou à la Vendée où de nombreux troupeaux ont été abattus à cause de la grippe aviaire, nous sommes dans une région où la concentration des élevages reste très faible. Cela donne à notre zone du potentiel, en attendant des solutions techniques comme un vaccin, pour produire des canetons en toute sécurité d'une part et produire des canards gras d'autre part », justifie le directeur général du groupe.

Cette crise de la grippe aviaire, en asséchant les flux de matières premières de conserveries du groupe - La Belle Chaurienne en particulier - a contraint la marque à innover et à lancer de nouvelles recettes pour compléter une gamme jusqu'ici très ancrée sur le canard.

L'activité de production de viande représente 101,40 millions d'euros, soit près de 10 % du chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice 2021-2022. Année que Christian Reclus qualifie de « peut-être meilleurs année de ces trois dernières décennies pour le groupe alors que nous vivons peut-être la pire de ces trente dernières années ! »