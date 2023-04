La Compagnie des amandes veut organiser la production française

L'entreprise présidée par Arnaud Montebourg a annoncé au Medfel, salon de la filière fruits et légumes de Perpignan, le lancement d'une organisation de producteurs (OP) et d'un système d'assurance gel. D'abord réservée aux producteurs engagés avec la Compagnie des amandes, la future organisation de producteurs "Amandiers de France" a aussi vocation à être ouverte aux indépendants.

« Quand on regarde le marché, nous allons arriver en France à une production de 2.000 tonnes par 1.000 producteurs, et ce que nous voulons faire avec cette OP, c'est justement organiser la production pour mieux répondre aux demandes du marché, des gros opérateurs et mieux écouler les différents calibres », justifie François Moulias, directeur général de la Compagnie des amandes.

Outre la concentration de l'offre, l'OP permettra aussi d'émarger aux programmes opérationnels de la politique agricole commune (PAC) pour financer de l'optimisation de rendement, de l'appui technique, des projets agro-environnementaux...

Assurance : diluer le risque

Le développement de l'assurance est une autre histoire : « Nous nous sommes rendus compte que le système d'assurance agricole actuel n'est non seulement pas adapté mais en plus très cher. Nous avons donc pris le problème différemment pour trouver une solution », annonce le dirigeant.

La solution, c'est d'assurer l'organisation de producteurs et non les agriculteurs : « Nos vergers sont situés sur une zone tellement grande que cela conduit à une vraie dilution du risque, ce que ne peut pas faire un producteur. Si le risque gel est majeur pour l'amande, compte tenu de son calendrier de production, notre exposition au risque gel ne porte que sur 20% de notre récolte. Alors nous avons imaginé un système qui ressemble un peu à celui des loueurs de voiture : lorsque vous louez une voiture, ce n'est pas vous qui êtes assuré mais le loueur qui dilue le risque sur l'ensemble de son parc. Les agriculteurs sont donc affiliés et payent des primes bien moins importantes ».

La Compagnie des amandes revendique aujourd'hui 210 hectares plantés, 120 hectares de projets validés, une autre centaine d'hectares engagés par lettre d'intention, et 450 hectares supplémentaires « dans les tuyaux. »

Une casserie en 2024

« Nous sommes dans les prévisions que nous avions établies et nous allons dépasser les 500 hectares cette année, indique François Moulias. Et nous allons faire notre première récolte. Elle sera modeste, et pas forcément très rentable, mais elle nous permettra de valider nos procédures pour la suite. »

Quant à la casserie prévue dans le projet de la Compagnie, l'entreprise travaille toujours à son financement, François Moulias précisant : « C'est une enveloppe global de 13,5 millions d'euros. Nous avons bénéficié de 3,6 millions d'euros d'aides publiques venues de l'État et de la Région PACA, nous sommes maintenant dans l'attente de la réponse de banque courant mai. Nous espérons pouvoir commencer les travaux dès cet été pour être prêts pour la récolte 2024 ».

