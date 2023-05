Lady Sushi veut accélérer son déploiement national en doublant son réseau de franchises d’ici cinq ans

En moins de dix ans, le sushi s'est glissé dans le top 3 des habitudes alimentaires préférées des Français, après le hamburger et la pizza. C'est en 2014 que David Karouby (cofondateur avec Michaël Perich du groupe Tandem) a eu l'idée d'ouvrir à Montpellier son premier Lady Sushi, restaurant à la charte graphique rose et noire.

« A l'époque, David n'avait pas dans l'idée de faire de Lady Sushi une franchise mais il a très vite senti que sa marque avait du potentiel, raconte Mélanie Marcel, directrice de la franchise Lady Sushi. Aussi, lorsqu'en 2016, Alain (aujourd'hui directeur de l'enseigne, NDLR) et moi lui avons proposé de créer un réseau de franchises, il a dit : foncez ! ».

Retour sur investissement en deux ans

Si l'implantation de l'enseigne s'est faite dans un premier temps à Montpellier et ses alentours (Saint Jean-de-Vedas, Castelnau-le-Lez, Baillargues, Lattes, La Grande Motte, Sète, Agde, Saint-Gély-du-Fesc, Nîmes, Narbonne, Béziers), elle a essaimé en région toulousaine (Toulouse, Aucamville, Tournefeuille) et dernièrement dans l'Isère (Montbonnot-Saint-Martin, Crolles), la Loire Atlantique (Guérande) et à La Réunion. Lady Sushi compte à ce jour 19 restaurants déclinant le concept de "sushis pour tous".

« Intégrer la franchise Lady Sushi, c'est intégrer une franchise en plein développement avec un concept testé et abouti qui a fait ses preuves, estime Mélanie Marcel. De la recherche du restaurant (surface moyenne exigée entre 80 et 100 m2, NDLR) jusqu'à son ouverture, nous accompagnons le futur franchisé et le formons à nos process et nos méthodes. Certains viennent de la restauration rapide, d'autres non : ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'humain et la motivation ».

Pour chaque franchisé, l'apport financier est de 50.000 euros minimum, avec un droit d'entrée hors taxe de 20.000 euros. Au final, l'investissement global moyen se situe entre 120.000 à 180.000 euros.

« Le projet est très accessible et le retour sur investissement positif, assure la directrice franchise. Après deux ans d'activité, le chiffre d'affaires réalisable est de 600.000 euros avec une marge brute moyenne de 70%. »

Augmentation des prix

En 2022, Lady Sushi a servi plus de 350.000 clients, hors plateforme de livraison, et dit être entrée dans le top 5 des enseignes de sushis en France.

« La marque plaît à tous et surtout à chacun car elle a su faire des tendances de consommation et des attentes des consommateurs une véritable signature, affirme Mélanie Marcel. Notre carte offre l'un des plus grands choix de sushis du marché et nous l'avons élargie avec des poke bowls, tartares, gyozas et chirashis. Tout est préparé à la commande, rien n'est fait à l'avance. Quant aux tarifs, ils font partie des plus accessibles sur le marché. »

Des tarifs qui viennent néanmoins d'être augmentés de près de 10%, en réponse à l'explosion des coûts des matières premières.

Six à sept nouvelles franchises chaque année

Chaque mois, les franchisés doivent s'acquitter de redevances dédiées au fonctionnement et à la communication, soit 6% de leur chiffre d'affaires hors taxe. Et les demandes de franchises affluent.

« Depuis la création du réseau, nous n'avons eu à déplorer aucune fermeture de restaurants, se félicite la directrice de franchise. Au contraire, des dossiers de candidature arrivent tous les mois et nous validons vraiment au compte-goutte car nous cherchons des profils investis qui souhaitent développer par la suite plusieurs restaurants. Nous œuvrons pour garantir un réseau sain et bien construit. »

Pour autant, l'enseigne va accélérer à raison de six à sept nouvelles ouvertures de franchises chaque année, l'objectif étant de doubler leur nombre d'ici cinq ans.

Trois ouvertures sont déjà annoncées avant la rentrée : Balma (Haute-Garonne), Simiane (Bouches-du-Rhôn) et Avignon (Vaucluse). Les restaurants arboreront une charte graphique modernisée, mais toujours en noir et rose.

Paris et Lyon

Mais la stratégie de Lady Sushi s'appuie également sur ses établissements en propre. Lady Sushi relance l'idée, pour faire rayonner la marque, d'ouvrir ses propres succursales, d'abord à Paris puis à Lyon. Mais pas avant 2024.

Avec un chiffre d'affaires de 12,5 millions d'euros hors taxe en 2022 (en hausse de près de 10% par rapport à l'exercice précédent), l'enseigne, qui porte 20 à 30% des investissements en fonds propres, assure avoir les moyens de ses ambitions et se dit soutenue par les organismes financiers.