Vingt ans de reconversion du vignoble en Languedoc-Roussillon pour mieux répondre aux marchés

Le comité RQD (Reconversion Qualitative Différée du Vignoble) n'est pas mécontent de son bilan : cet organisme, créé à titre expérimental en 2002 pour accompagner les viticulteurs dans la reconversion de leur vignoble, comptabilise 53.800 ha restructurés ou en passe de l'être dans le cadre de plans collectifs de 2002 à 2025.

« Nous avons été la première région viticole à mettre en place cette structure, qui est restée expérimentale pendant huit ans, explique Guilhem Vigroux, président du comité RQD. Notre bassin viticole avait besoin de revoir son encépagement, certains cépages n'étant plus adaptés à la demande du marché. Cet outil a permis d'orienter les plantations vers des variétés comme le chardonnay, le sauvignon, la syrah, le merlot, le cabernet sauvignon, qui répondaient à la demande des metteurs en marché. Pour bénéficier d'une prime bonifiée (jusqu'à 15.000 euros/ha soit 3.500 euros de plus qu'en plan individuel, NDLR), les viticulteurs s'inscrivent dans un plan collectif et doivent choisir les cépages à replanter parmi une liste imposée. Nous travaillons en amont avec les interprofessions pour définir cette liste de cépages primés, en adéquation avec les besoins du marché. »