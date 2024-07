Comment la Compagnie des Desserts veut imposer ses desserts surgelés dans le catering aérien

Adossée depuis 2023 au fonds PAI Partners, la Compagnie des Desserts, spécialiste des crèmes glacées et des pâtisseries surgelées pour les professionnels du secteur café-hôtellerie-restauration (CHR), vient de signer l'acquisition de la société anglaise Didier's Patisserie.

« Nous poursuivons notre stratégie de croissance externe avec une opération qui fait du sens en termes de complémentarité, se félicite Philippe Bonny, président de la Compagnie des Desserts (130 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2023, 750 collaborateurs). Didier's Patisserie apporte un savoir-faire que nous n'avions pas encore et permet de renforcer notre présence territoriale en Angleterre. »

Fournisseur de la Maison Royale

Créée en 1983 par Didier et Sylvie Barral, la Compagnie des desserts, implantée à Lézignan-Corbières (Aude), sert près de 24.000 clients en Europe, principalement en France (61%), en Espagne (21%) et au Royaume-Uni (14%). La société audoise exploite cinq sites de production en France, deux en Espagne (Ice Natur et, depuis 2023, l'Atelier Flor de la Pasion à Séville) et six plateformes logistiques. Elle est aussi présente en Belgique, au Portugal, un peu aux Etats-Unis et en Suisse où elle vient d'entrer comme actionnaire majoritaire au capital de son distributeur (environ 3 millions de francs suisse de chiffre d'afffaires).

Sa première incursion sur le marché anglais remonte à 2017, date à laquelle elle s'était portée acquéreur de Destiny Foods, une référence de la pâtisserie surgelée premium (18 millions d'euros de chiffre d'afffaires).

Avec l'acquisition de Didier's Patisserie, société fondée en 1995 à Londres par le couple Merveilleux, la Compagnie des Desserts s'offre une maison qui a pignon sur rue : basée à Greenwich, l'entreprise fournit en pâtisseries aussi bien Buckingham Palace qu'Harrods. De Wimbledon aux Garden Party, elle est de tous les événements.

« La force de Didier's Patisserie est d'avoir parfaitement réussi la synthèse d'une pâtisserie premium sophistiquée à la française associée à une british touch, résume Philippe Bonny. Il est d'ailleurs le seul pâtissier français à avoir reçu la distinction de fournisseur officiel de la Maison royale. »

Tous les vols au départ des aéroports britanniques

Pour autant, cette activité événementielle ne représente que 10% de son chiffre d'affaires. Didier's Patisserie (60 salariés, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023) est, en revanche, fortement positionné sur le segment du catering aérien, qui pèse pour 65% de son chiffre d'affaires. La société fournit ainsi tous les vols au départ des aéroports britanniques.

« Nous allons pouvoir capitaliser sur ce savoir-faire du airline catering dans le monde entier, projette le président de la Compagnie des Desserts. Par ailleurs, Didier's patisserie, dont le modèle de vente directe est différent du nôtre, va désormais pouvoir bénéficier de notre organisation logistique et commerciale. Avec en plus Destiny Foods, nous nous donnons les meilleures chances pour progresser sur le marché britannique. »

Fort d'un catalogue de quelque 2.000 produits, la Compagnie des Desserts veut également poursuivre son expansion territoriale en s'implantant dans des pays comme l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne ou la Scandinavie, où elle a déjà des importateurs. Avec l'ambition d'être reconnue « comme un leader européen de la fourniture de desserts surgelés aux professionnels ». La récente certification d'opérateur économique agrée (OEA) auprès des douanes lui simplifie l'entrée de certains marchés. L'entreprise audoise vise ainsi les 180 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2027.

