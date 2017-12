Asics crée un centre de distribution européen à Montpellier

Le fabricant de chaussures de sport Asics, qui disposait déjà d'un site de 26 000 m2 à Gallargues-le-Montueux (34), vient d'annoncer la création d'un nouveau centre de distribution sur la zone de fret de l'Aéroport Montpellier Méditerranée (AMM), situé sur la commune de Mauguio (34). Ce nouveau site de 38 000 m2 (avec 12 000 m2 de réserve foncière en vue d'extensions futures) sera la deuxième plate-forme logistique à vocation européenne pour le groupe japonais, après celui de Dusseldorf (Allemagne), qui couvre l'Europe du Nord.

"Le centre a vocation à couvrir l'Europe du Sud, à savoir la France, le Portugal, l'Espagne et l'Italie, résume David Lagarde, responsable logistique d'Asics. Il nous permettra d'être plus rapide sur le marché, avec une capacité à servir une commande en moins d'une heure. En passant de 5 à 15 millions d'unités distribuées par an, nous allons, à terme, tripler notre activité."

La plate-forme, qui entrera en fonction en 2019, génèrera la création de 50 emplois (100 en pic d'activité). Le montant de l'opération s'élève à 30 M€ pour le promoteur Nexity sur le volet immobilier, et 15 M€ pour Asics (montant non confirmé par le groupe japonais) : "C'est l'un des plus importants investissements d'Asics depuis dix ans", précise simplement Alexis Decourt, responsable Achats Europe du fabricant.

"Pour pouvoir investir 70 M€ sur le développement d'AMM (référence au plan stratégique de l'aéroport présenté récemment, NDLR), nous devons trouver des recettes supplémentaires, que nous apportent des projets tels que l'entrepôt d'Asics, ou l'hôtel de 14 000 m2 que sera construit prochainement", précise Emmanuel Brehmer, président du directoire d'AMM. En l'occurrence des recettes domaniales, pour lesquelles AMM facture un tarif au mètre carré : celles-ci s'élèvent à 3 M€ par an à ce jour.

La mobilisation des institutionnels

Le feu vert donné par la direction du groupe japonais à un tel projet a nécessité une mobilisation importante des acteurs institutionnels. Une première prise de contact a eu lieu en 2016 à Kobe, siège d'Asics, à l'occasion d'un voyage officiel de la présidente de Région, Carole Delga.

"J'ai rencontré le P-dg du groupe pour lui expliquer les atouts du site aéroportuaire de Mauguio, raconte-t-elle. J'ai ensuite écrit au gouvernement pour obtenir une modification du zonage PAT (pour "prime à l'aménagement du territoire", NDLR)."

De fait, la modification de ce zonage, autorisée par Jean-Michel Bayet, ministre de l'Aménagement du territoire du gouvernement Valls, a permis de rendre Mauguio éligible à une subvention de 500 000 € de l'État, à laquelle se sont ajoutées des aides de 480 000 € de la Région, et de 150 000 € de Pays de l'Or Agglomération.

"Nous avons également réduit la taxe d'aménagement d'un demi point, car c'est le rôle d'une commune d'être un facilitateur", note Yvon Bourrel, maire de Mauguio, tandis que Stéphan Rossignol, président de l'Agglo, rajoute : "Le Pays de l'Or, qui dispose de 14 zones d'activités, a contribué à ce dossier comme nous contribuons au Parc Industriel Méditerranée, aux portes de l'aéroport, qui visera des soft industries et dont nous venons de lancer la commercialisation."

Autre facteur important dans le décision d'Asics : le futur raccordement routier de la zone, qui relève de la compétence du Conseil départemental de l'Hérault (CD 34). Un barreau de liaison entre la RD 172 et la RD 189 sera bientôt construit, pour un montant de 2,8 M€ financés selon cette clef de répartition : 25 % pour le CD34, 25 % pour la Région, 27,5 % pour le Pays de l'Or, 7,5 % pour la Ville de Mauguio, et 15 % pour la société aéroportuaire d'AMM.

"Nous conduisons les premières approches pour les achats de terrain, de sorte que les concertations légales se déroulent en 2018, annonce Kléber Mesquida, président du CD34. Ensuite, puisque Asics est dans la rapidité d'exécution, j'ai demandé à mes services de faire du tuilage, afin de réduire au maximum la phase administrative. Je demanderai aux entreprises retenues d'être aussi performantes quand nous ferons l'appel d'offres."

Asics (8 000 salariés) développe un chiffre d'affaires de 2,97 Mds €, et dispose de 45 filiales dans le monde. Le siège d'Asics France est installé à Lattes (34).

AMM passera le cap des 1 840 000 passagers le 31 décembre, battant une record vieux de dix-sept ans.