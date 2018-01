ConsoFacile se déploie dans les 20 premières villes françaises

F. Catalano (ConsoFacile) et C. Nallet (Atipik) ont conclu leur accord fin 2017 (Crédits : ConsoFacile)

Spécialistes du couponing web to store, l'Héraultais ConsoFacile et le Marseillais Atipik viennent d'annoncer leur rapprochement. L'opération permettra au premier de se déployer dans les 20 plus grandes villes françaises, avant de compléter son maillage national.