Fast food : Popeyes attaque le marché français à Montpellier

Le retard du chantier l'a décalé de quelques semaines (donnant à l'établissement de Roques-sur-Garonne, près de Toulouse, l'avantage d'avoir été la 1e ouverture technique de l'enseigne, le 8 février), mais c'est bien à Montpellier que l'enseigne américaine Popeyes Louisiana Kitchen ouvre officiellement son premier restaurant et a dévoilé, le 12 février, son plan de marche pour le marché français. Cet établissement de 370 m2, aménagé dans les locaux de l'ex-Quick situé place de la Comédie, s'étend sur trois niveaux (90 places intérieures, 100 en terrasse) et entraîne le recrutement de 66 personnes.

A cette occasion, le spécialiste du poulet frit mariné indique qu'il compte ouvrir plus de 100 restaurants en France en dix ans, dont 10 en 2018 (deux autres ouvertures sont annoncées rapidement à Toulouse et sur l'agglomération montpelliéraine) et 10 ou 15 en 2019. Le réseau de succursales est développé par la société aixoise Lodarest SAS, franchisée Popeyes France.

Lodarest s'appuie sur la foncière BBFD, chargée pour sa part de la recherche de locaux : le format privilégié est un restaurant de 400 m2, en emplacement centre-ville ou solo (en majorité équipé d'un drive). Le recrutement est de 40 à 70 personnes par établissement, qui dégage en moyenne un chiffre d'affaires de 2 à 3 M€.

"Nous avons choisi Montpellier et Toulouse car ce sont les deux villes les plus attractives pour la restauration rapide, indique Loïc Bernard, gérant de Lodarest. Avec un chiffre d'affaires de 4 à 6 M€ par établissement pour les enseignes historiques les mieux implantées, ces villes affichent le plus grand nombre de restaurants à ce niveau d'activité. Or nous pensons qu'une marque premium telle que Popeyes a toute sa place dans le marché de la restauration rapide."

Popeyes affirme qu'elle privilégie, "à 99 %", un approvisionnement en poulets élevés en France (Bretagne) et en Europe de l'est pour le reste. L'enseigne enrichira sa carte, d'ici deux mois, de fruits de mer et poissons frits, là encore issus "de circuits courts", assure Loïc Bernard.

Fondé en 1972 la Nouvelle-Orléans en Louisiane, le groupe Popeyes Louisiana Kitchen compte plus de 2 700 restaurants dans le monde (dont 700 hors États-Unis).