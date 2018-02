Primark bientôt à Odysseum Montpellier ?

De sources concordantes, Primark aurait conclu, en début d'année, un accord avec Klépierre, propriétaire d'Odysseum à Montpellier, pour s'installer dans la partie ludique du centre commercial. Le groupe irlandais cherchait à s'implanter dans la ville depuis de nombreuses années, ne se voyant proposer que des surfaces de 1 000 m2, au mieux, en centre-ville, soit bien en-deçà des standards qu'il recherche depuis son entrée sur le marché français en 2013.

Primark aurait finalement choisi de s'installer dans les locaux de l'ancien bowling d'Odysseum. Ce dernier, fermé depuis 2014, est intégré à un bâtiment de 10 000 m2 incluant, par ailleurs, un karting indoor et un pub (fermés eux aussi) : Primark y disposerait de 5 000 m2 répartis sur deux plateaux. Il s'agirait du deuxième commerce de détail implanté dans la partie ludique d'Odysseum (hors galerie marchande), après l'ouverture de la boutique officielle du MHSC en 2010.

Contactés par Objectif Languedoc-Roussillon, Primark et Klépierre n'ont pas donné suite à nos sollicitations. À ce jour, le groupe irlandais dispose de 12 magasins en France, avec l'ouverture du prochain au Havre (4 200 m2) le 21 février, et avant celle prévue à Toulouse (7 000 m2) dans le courant de l'année. Chaque ouverture occasionne l'embauche de 250 à 300 collaborateurs.

Distributeur de vêtements à prix réduits, Primark exploite 350 magasins dans onze pays (Royaume-Uni, République d'Irlande, Espagne, Portugal, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche, France, Italie et États-Unis) et emploie plus de 73 000 personnes dans le monde. Selon les dernières données disponibles, la filiale française développe un chiffre d'affaires de 406 M€.