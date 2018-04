L’Échelle Européenne déploie ses alpinistes ouvriers en France

Le groupe créé en 1981 et basé à Saint-Jean-de-Védas (34) regroupe 14 filiales et enregistre 80 % de son activité dans la vente et le montage de matériels permanents et provisoires pour les travaux et la sécurisation en hauteur. Avec Adrénaline, qui réalisait 4 M€ en 2017, L'Échelle Européenne vise 8 M€ de CA pour sa nouvelle filiale dès cette année, avec une équipe de 50 cordistes.

"Nous avons actuellement 20 cordistes qui sillonnent la France, précise le fondateur Georges Morales. L'activité était e au démarrage lorsque nous rachetons la franchise de Bordeaux en 2014, nous l'avons porté au national, d'abord en région parisienne. On opère notamment sur le parc de Disneyland Paris où une équipe vérifie les manèges toutes les nuits."

Innovation et international

De même, la société poursuit une stratégie de croissance externe et d'innovation. Lancée en 2014 au Canada, l'entreprise veut ouvrir un deuxième magasin au sud de Montréal cette année. Un premier pas vers le Canada anglophone.

"Nous souhaiterions ouvrir à Ottawa en 2019, et peut être les États-Unis. L'Échelle Européenne développe ses propres solutions brevetées et les normes françaises sont toujours plus strictes, ce qui nous permet d'avoir un temps d'avance sur les autres pays. Car dans ce domaine, il n'y a pas de retour en arrière."

L'innovation repose sur trois ingénieurs et trois dessinateurs industriels, basés au siège héraultais. L'entreprise a déjà déposé plusieurs brevets, comme la protection anti-chutes Fleex.inox, ou le récent Beesafe, un dispositif permettant d'élever des plateformes grâce à l'hydraulique.

Le groupe étudie également les marchés marocains et anglais. Deux VIE conduisent des études sur place pour l'entreprise, ils sont hébergés par les Maisons de la Région sur place.



L'Échelle Européenne affiche 27 M€ de CA en 2017 et emploie 160 personnes, dont une cinquantaine à Saint-Jean-de-Védas.