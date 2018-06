Le Domaine de Massane fête ses 30 ans

C'est en présence de Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, de Jean-Luc Meissonnier, maire de Baillargues (34), et de 400 invités, que le Domaine de Massane a fêté, samedi 23 juin, son trentième anniversaire. Pour célébrer l'évènement, l'agence Co Events avait organisé de nombreuses animations et un spectacle son et lumière.

Un green réputé

C'est en 1984 que Guy et Alain Jeanjean ont le projet de réaliser un ensemble golfique sur les terres viticoles des Domaines de Massane et du Mas Rouge. Ils font alors appel à l'architecte californien Ronald Fream et les travaux démarrent en 1987.

Un an plus tard, le parcours 18 trous est inauguré puis, dans la foulée, le compact 9 trous « Les écureuils ». Fairways ondulés, links, bunkers de sable blond... Le green du Domaine est réputé à l'international.

« En 1989 a été créé le Grand Prix du Golf de Montpellier Massane. Depuis, nous organisons et accueillons régulièrement de nombreuses compétitions dédiées aux professionnels et amateurs. En parallèle, nous accueillons depuis maintenant un an le Creps (Pôle Espoir de la FFGolf) et nous projetons de développer cet axe sportif », explique Aurélie Jeanjean, fille de Guy qui a repris la direction du Domaine avec sa sœur Pascale Lock Jeanjean.

Bien-être à tous les étages

Autour de l'offre golfique s'est développé un vaste complexe hôtelier et de loisirs (hôtel de 32 chambres, résidence de tourisme de 52 appartements). L'aménagement en 1999 de 11 salles de séminaire modulables a permis de capter la clientèle tourisme d'affaire. Côté bien-être, le spa Aromassane, créé dès 2000, se compose aujourd'hui d'un hamam, sauna, jacuzzi, piscine chauffée intérieure et de six cabines de soin.

Rénové en 2012 par les architectes Marc Hertrich et Nicolas Adnet, le restaurant le 360 a adopté un style cosy lounge. Dans sa cuisine, le chef Gregory Rogé propose une cuisine gourmande qu'il fait évoluer au fil des saisons.

Avec sa soixantaine de collaborateurs, le Domaine de Massane, qui réalise un chiffre d'affaire annuel de 5 M€, conserve sa philosophie originelle.