Solipac boucle une nouvelle levée de fonds de 4 M€

Nouvelle levée de fonds pour Solipac. L'entreprise catalane spécialisée dans les solutions énergétiques et les énergies renouvelables, annonce qu'elle lève 4 M€, auprès de bpifrance (branche Investissement, 1 M€) et de banques partenaires : Crédit Agricole (1 M€), CIC, Banque Courtois, Société Générale, et Caisse d'Epargne (le reste du montant), avec une contre garantie émise par bpifrance à hauteur de 60 % du montant emprunté.

« La somme totale empruntée sera versée en deux tranches : une première tranche de 3 M€ dès le 12 septembre prochain et une seconde tranche d'un million d'euros en janvier 2019 », détaille Andrea Diaz-Gonzalez, directrice générale du groupe HRC Environnement, regroupant Solipac, 8.20 Design (activité interne et externe de marketing et communication) et Oxideve (centre de formation interne et externe).

Il s'agit de la troisième levée de fonds de Solipac, après une première de 700 000 € réalisée en 2012 auprès du Fonds Stratégique d'Investissement (FSI, englobé depuis 2013 au sein de bpifrance Investissement, pôle investissement de bpifrance) et une seconde effectuée en 2017 auprès de l'investisseur privé M Capital Partners (2 M€). L'entreprise se tourne à nouveau vers le public en raison des « taux d'emprunts très bas actuellement proposés », explique Ronnie Chaine, fondateur et président de Solipac.

Ouverture de trois agences à Lyon

En très forte croissance, l'entreprise distributrice de climatisations, panneaux photovoltaïques, solaires thermiques et pompes à chaleur engage donc un plan de financement sur sept ans pour renforcer son fonds de roulement, ouvrir de nouvelles agences commerciales, embaucher et agrandir son site de Perpignan, à travers l'achat d'une parcelle jouxtant ses locaux actuels. Ce projet, actuellement en tractation, lui permettra d'augmenter ses capacités de stockage et d'améliorer sa logistique au niveau national.

Concernant les ouvertures d'agences, Solipac prévoit de s'implanter à Lyon dès 2019 avec l'ouverture de trois agences en trois ans (2019/2021). Un projet rendu possible grâce à un accord trouvé avec Hitachi pour la vente des produits de la marque japonaise hors des frontières de la région Occitanie, où la société jouit d'une exclusivité. « Une quinzaine de personnes y seront embauchées à raison de cinq par an », détaille Ronnie Chaine.

Par ailleurs, les locaux de Toulouse Thibault ont été agrandis de 800 m2, passant ainsi de 1 200 à 2 000 m2, et ceux de Montpellier devraient d'ici peu doubler de taille puisque la société est en cours de déménagement dans un nouveau bâtiment 1 200 m2, « à seulement 200 m du bâtiment actuel », précise Ronnie Chaine.

Au moins 35 M€ en 2018-2019

Créée en 2007, Solipac compte actuellement 70 salariés, « dont 25 ont été embauchés ces 30 derniers mois », rappelle Ronnie Chaine. Grace au succès de sa marque propre Bourgeois Global (distribuée en France, Belgique, Andorre et Espagne du nord), à son partenariat exclusif avec Hitachi en Occitanie, au maillage régional qu'elle a entrepris ces dernières années (10 agences dont les deux dernières ont été ouvertes en 2018 à Rodez et Millau), à son partenariat stratégique avec le perpignanais FHE, l'entreprise a réalisé en 2017-2018 un chiffre d'affaires de 29,5 M€.

Un résultat qui sera largement dépassé sur l'exercice en cours, puisque la société s'attend à un résultat compris entre 35 et 37 M€.