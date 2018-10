Primark valide son installation à Odysseum Montpellier

La Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), réunie le 18 octobre en préfecture de l'Hérault, a validé une demande d'installation de l'enseigne Primark à Montpellier. Comme le révélait La Tribune-Objectif dès le 13 février 2018, le distributeur des vêtements à bas prix s'implantera donc sur 6 400 m2 au sein d'Odysseum, dans le cadre d'un projet d'extension du centre commercial sur une surface de 13 000 m2 au total.

Le groupe irlandais Primark exploite plus de 360 magasins dans 11 pays. S'agissant du marché français, l'enseigne a ouvert, le 1er octobre 2018, son 14e magasin, et le 1er en région Occitanie, à Toulouse (7 500 m2) : cette inauguration a attiré plus de 3 000 personnes et généré un forte engouement populaire, selon nos confrères de La Tribune Toulouse.

Par ailleurs, le projet de requalification d'Odysseum, validé par la CDAC, compte aussi une extension de H&M (1 400 m2) et Sephora (260 m2), ainsi que la création de 1 420 m2 pour huit boutiques, et quatre kiosques sur une surface de 50 m2. La surface totale du centre commercial atteindra 42 680 m2 au terme de ces opérations.