Digital retail : Octipas se déploie dans 23 pays

Accompagner la transformation digitale des retailers : telle est l'ambition de la start-up Octipas, créée à côté de Montpellier (Pérols) par Nicolas Passalacqua*. Sa technologie permet aux vendeurs en boutique de traiter n'importe quelle demande du client, quel que soit le canal de vente emprunté : tablettes vendeurs, ship-from-store (les points de vente sont considérés comme des entrepôts pour l'activité e-commerce), click & collect, e-réservation.

Pour l'année 2018, Nicolas Passalacqua annonce une progression de son chiffre d'affaires (qu'il tait) de 170 % en 2018, la multiplication de ses effectifs par deux (28 collaborateurs à ce jour) et du nombre d'enseignes équipées par trois (25 aujourd'hui).

Parmi ces enseignes qui utilisent la solution Octipas figurent Celio, The Kooples, Nature & Découverte, Intersport, Serge Blanco, Bonne Gueule, Louis Pion, IZAC, ou encore Le Slip Français, enseigne avec laquelle Octipas a signé il y a quelques mois.

L'entrepreneur assure ainsi « avoir généré plus de 20 M€ de chiffre d'affaires additionnel à ses clients avec un retour sur investissement mensuel atteint en moins de dix jours en moyenne ».

En pharmacie

Après un déploiement européen amorcé en 2018, l'entrepreneur annonce qu'il sera présent « dans plus de 23 pays d'ici la fin 2019, via une enseigne avec laquelle nous travaillons déjà en France (et sur laquelle il reste discret, NDLR) ».

L'entreprise attaque en parallèle le marché européen en allant prospecter directement dans les pays, et recrutera pour ce faire, dans les prochains mois, une vingtaine de collaborateurs supplémentaires, dont des commerciaux.

Octipas poursuit par ailleurs son déploiement dans d'autres secteurs que le prêt-à-porter, notamment celui de la pharmacie, qu'elle a abordé au travers d'une collaboration avec le groupement de pharmacie Médiprix (une centaine d'officines) : après avoir testé le paiement en mobilité dans quelques officines, la solution Octipas devrait être installée sur l'ensemble du réseau au cours du 1e semestre 2019.

Pilotage des équipes de vente

Entre autres nouvelles fonctionnalités de sa solution, Octipas devrait lancer, en mars prochain, une fonctionnalité de pilotage des équipes de vente.

« Il s'agira d'accompagner aussi l'enseigne en dehors de la partie vente, sur la planification des tâches des vendeurs comme la mise en place de magasin, la gestion des stocks, la réception de marchandises, l'inventaire, etc. Nous avons signé avec une maison de luxe pour déployer ce nouvel outil. »

Nicolas Passalacqua prévoit de « maintenir la cadence » en terme de chiffre d'affaires sur 2019, et ambitionne de multiplier par deux le nombre d'enseignes partenaires.

* Nicolas Passalacqua, CEO d'Octipas, a remporté le concours de pitch lors du Lab'Objectif organisé par La Tribune-Objectif en 2017.