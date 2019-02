Corpo'Events projette des événements de 10000 personnes d'ici 5 ans

Organisateur d'événements professionnels depuis quinze ans, basé à Montpellier, Corpo'Events profite d'une dynamique de croissance soutenue, qu'il a structurée en trois pôles : l'activité historique, l'offre digitale, et Barefiit, un événement de grande ampleur dont la première édition s'est déroulée en septembre 2018 à La Grande Motte (34).

Une montée en puissance sur cinq ans

Concept mixant sport et aventure organisé sur la plage, composé d'une course à obstacles et d'un village sportif innovant, Barefiit 2018 a réuni plus de 3 000 participants en un week-end, organisés en équipes corporate et grand public. La prochaine édition se déroulera les 21 et 22 septembre 2019 au camping 4* Le Castellas (groupe Tohapi), à Sète (34).

"La force du dispositif est de mixer des participants, des marques et des ambassadeurs. Pour les premiers, nous basculons sur une formule all inclusive, en espérant rassembler plus car nous réunissons la communauté des participants habitués aux séminaires et la communauté amatrice de courses d'obstacles. Pour les deuxièmes, nous organisons un village de 30 partenaires qui présenteront des innovations santé et bien-être. Pour les troisièmes, nous réunirons de 30 à 40 influenceurs et sportifs de haut niveau, dont le rugbyman Vincent Clerc et le décathlonien Bastien Auzeil. Nous voulons faire de cet événement l'équivalent des Étoiles du Sport", annonce Marc Tudela, président de Corpo'Events.

Corpo'Events indique qu'elle reçoit de plus en plus de demandes du secteur privé pour dupliquer le concept de Barefiit en France et Europe, et l'adapter à d'autres univers. L'agence prévoit d'attirer mille participants supplémentaires par an sur cinq ans sur le format actuel, en réalisant une levée de fonds d'ici la fin 2019 pour financer cette montée en puissance.

"Nous souhaitons rassembler 10 000 personnes d'ici cinq ans, sur des cibles et des coureurs de qualité", précise Marc Tudela.

Accélération sur le digital

Deuxième levier de croissance, la plate-forme de gestion et promotion d'événements développée par Corpo'Events permet à l'agence d'accélérer sa conquête de clients : après cinq ans de R&D financés par une première levée de fonds, Corpo'Events a déjà signé 50 clients, dont 20 depuis la fin 2018. Soit "un doublement du chiffre d'affaires sur ce produit (montant non communiqué, NDLR)" selon Marc Tudela, qui projette 30 signatures de plus en 2019.

"C'est un logiciel vendu sous forme de licence annuelle, tacitement reconduite. Cela représente donc du chiffre d'affaires consolidé qui rentre directement, là où l'activité historique est récurrente mais demande un travail de terrain plus intensif", analyse Marc Tudela.

Corpo'Events (18 salariés) organise 170 événements par an, dont 70 % en France, principalement pour le compte de groupes du CAC 40. En 2018, l'agence a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 M€, en progression d'1 M€.