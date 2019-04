Le groupe montpelliérain Nicollin rachète la société Usinet

Au moment de leur précédente acquisition (l'entreprise Vidimus, à Talence près de Bordeaux, en juillet 2018), le groupe Nicollin, qui misait jusqu'alors principalement sur de la croissance organique, annonçait s'inscrire désormais aussi dans une stratégie de croissance externe.

Il vient de réaliser une seconde opération, avec l'acquisition, annoncée le 11 avril, de l'entreprise Usinet, basée à Saint-Etienne (42), pour un montant non communiqué.

Le groupe Nicollin, dont le siège est à Montpellier (34), emploie aujourd'hui 5 800 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 330 M€ en France (métropolitaine et DOM-COM). Il structure autour de quatre pôles d'activités : N Environnement (gestion des déchets et propreté́ urbaine), N Services (nettoyage industriel, sécurité́, accueil...), N Eau (gestion de l'eau, assainissement), et N Events (restauration, lieux d'exception, événementiel).

Poussières industrielles

À travers cette acquisition, le groupe Nicollin ambitionne d'enrichir l'expertise et la gamme de services de son pôle N Services. En effet, la société́ Usinet (fondée en 1984), qui assure des prestations générales de nettoyage industriel (bureaux, centres commerciaux, décapage de façade...), est plus particulièrement spécialisée dans l'aspiration des poussières industrielles, un métier requérant des compétences d'une haute technicité et « que peu d'entreprises proposent », précise-t-on chez Nicollin.

Le secteur d'activité client sur cette activité compte principalement des cimenteries.

Renforcer le maillage territorial

La société Usinet réalise un chiffre d'affaires de plus de 3 M€ et est présente principalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

« Cette acquisition est également l'opportunité pour le groupe Nicollin et son pôle N Services de renforcer leur maillage territorial en s'implantant à Saint-Etienne », souligne un communiqué.

C'est donc le pôle d'activité N Services (70 M€ de chiffre d'affaires) qui va assurer la reprise et la gestion d'Usinet. Le groupe Nicollin « s'est engagé à assurer l'intégration de l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs dans les meilleures conditions », indique le communiqué, soit 68 salariés.