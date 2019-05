FIC lance la construction de son nouveau siège social

Les terrassements sont faits et la première pierre posée. FIC, négociant et distributeur de matériaux à destination des professionnels du bâtiment, recevra d'ici la fin de l'année son nouveau siège social adossée à une plateforme logistique robotisée.

Le nouvel ensemble sera construit à Saint-Gilles (30) au cœur de la Zone Mitra, tout près de l'aéroport de Nîmes-Garons. D'une surface totale de 9 300 m2 (dont 8 000 m2 pour la logistique), les locaux nécessitent un investissement de 10 M€ au groupe qui génère 80M€ de chiffre d'affaires.

"Nous allons baptiser ce bâtiment la Ruche car il résume bien l'esprit de Fic. Dans une ruche il faut en permanence faire preuve d'ingéniosité et s'adapter sans cesse, ce qui est une question de survie car nous n'avons pas les moyens de Saint Gobain ou Amazon", explique Anne Nouvel-Owens, la directrice générale du groupe présidé par son père Bernard.

Employant aujourd'hui 300 personnes, FIC est présent dans le Gard, l'Hérault, la Lozère, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et l'Ardèche au sein de 14 agences. La plate-forme industrielle qu'elle construit à côté de son siège devrait lui permettre d'étendre son champ d'action notamment sur le plan géographique.

Se développant au rythme d'une croissance raisonnée - la société réalisait 63,9 M€ de CA en 2014 - dans un contexte où les marges sont tendues - le résultat net était d'environ 1M€ l'an dernier -, le choix d'une nouvelle plate-forme logistique a d'abord été guidé par l'opportunité d'acquérir un terrain sur une zone plus accessible que celle où se trouve actuellement l'entreprise, à Saint-Césaire -quartier ouest de Nîmes- où la circulation est souvent très dense.

"Avec ce bâtiment, c'est une nouvelle page de l'entreprise qui s'écrit. Nous avions le choix de terrains à Montpellier et Arles mais Nîmes offrait une position plus centrale et nous sommes Nîmois", commente pour sa part Bernard Nouvel.