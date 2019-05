Frutipack inaugure un nouveau site de 10 000 m2

Spécialisée dans l'emballage en carton ondulé, Frutipack a officiellement présenté ses nouveaux locaux situés à Rivesaltes (66), vendredi 10 mai. Construit sur un terrain de 30 000 m2, le bâtiment flambant neuf de 10 000 m2 accueille les ateliers de production de l'entreprise familiale, son siège social, les unités de stockage de la matière première et des produits finis, ainsi qu'un bureau d'études. L'opération a mobilisé un investissement de 6 M€ (bâtiment, aménagement périphérique, nouvelles machines).

Gain de visibilité

Auparavant éparpillés sur quatre sites différents dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude (Elne, marché international de Perpignan Saint-Charles, Elne, Saint-Feliu-d'Avall et Narbonne), les 40 salariés permanents de l'entreprise sont désormais rassemblés sur un même et unique lieu.

Ce regroupement des métiers et savoir-faire devrait également permettre à Frutipack « d'offrir une vision plus globale de l'entreprise auprès des clients », précise Gilles Planes, à la tête de la société familiale fondée en 1987 par son père, le papetier catalan Jacques Planes.

Un large panel de clientèle

Frutipack, qui rayonne entre Marseille et Toulouse, s'est fait un nom avec ses cagettes en carton pour fruits et légumes à destination de coopératives agricoles, maraîchers et producteurs locaux. À partir de la seconde moitié des années 1990, l'entreprise a entrepris une diversification de ses activités, donc de ses clients, en intégrant de nouveaux marchés.

Aujourd'hui, la société compte parmi sa clientèle « tous types d'entreprises dans différents secteurs d'activité », explique Gilles Planes.

« Grâce à la diversité de nos emballages, nous traitons avec divers secteurs, notamment viticole, médical pour la fourniture d'emballages spécifiques servant à la gestion sécurisée des déchets, agroalimentaires (PME, fabricants et grossistes de la grande distribution), ou encore industriel (distributeurs et fabricants de l'habitat, du déménagement, des nouvelles technologies, du e-commerce, artisans) », développe Gilles Planes.

De plus, l'entreprise, qui compte à ce jour environ 600 clients et réalise un chiffre d'affaires de 8,5 M€ (exercice précédent), maîtrise l'ensemble des métiers de sa chaîne de production avec l'introduction d'un pôle transport et logistique. Chaque année, Frutipack transforme 10 millions de m2 (soit 6 000 tonnes) de cartons, dont 80 % sont recyclés.

Surfer sur le remplacement du plastique

Absorbé en 2001 par le groupe français de l'emballage en carton ondulé Rossmann (300 salariés, 591 millions de CA consolidé, 25 sites mondiaux), Frutipack poursuit deux axes de croissance pour les années à venir : développer son activité d'impression numérique sur carton en industrialisation le process, et « monter en puissance » sur l'emballage alimentaire en carton (petites barquettes, notamment), amené à se substituer progressivement aux emballages plastiques dangereux pour les consommateurs et extrêmement polluants.