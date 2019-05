Le grossiste Gouiran Beauté accélère sa stratégie sur le net

L'entreprise montpelliéraine Gouiran, distributeur de produits de beauté et de coiffure, vient d'être nommé meilleur site de commerce en ligne en 2019 dans la catégorie « Généralistes produits de beauté » dans un palmarès établi par le magazine Capital (avril 2019), associé à l'institut d'études Statista. Elle est en tête devant sephora.fr, en 6e position, Bleu Libellule (l'autre société héraultaise sur ce même créneau) en 9e position, ou Nocibé au 15e rang.

Ce palmarès des meilleurs sites de commerce en ligne en France en 2019 a recensé plus de 10 000 sites et a combiné, dans plusieurs catégories, une série de tests techniques sur la base de 53 critères (ergonomie, modes de paiement et de livraison proposés, sécurité des achats, performances techniques, relation clients...) avec une enquête consommateur en ligne réalisée auprès d'un panel de 3 000 cyberacheteurs.

Des communautés de clients

« C'est le fruit d'une équipe jeune et dynamique que nous avons mise sur ce sujet, observe Didier Gouran, le P-dg de l'entreprise. En 2018, le web était le 2e "magasin" du groupe et représentait 9 % du chiffre d'affaires annuel, qui était de 23 M€. Chaque année, nos ventes enregistrent une progression à deux chiffres, et elle était déjà de 20 % sur les 4e premier mois de 2019. Le net va devenir la plus grosse part. »

Didier Gouiran poursuit : "Nous essayons de coller au marché. Nous avons développé une plate-forme Gouiran Créative pour proposer à notre communauté de tester des produits, de communiquer, de donner leur avis. À ce jour, nous comptons 50 000 personnes inscrites. Notre objectif est de dupliquer cette démarche sur notre site dédié aux professionnels, où la communauté est plus difficile à conquérir".

Par ailleurs, en 2018, l'entreprise a ouvert un volet équipement mobilier de coiffure et beauté pour les professionnels : « Les habitudes des clients changent et la concurrence sur le net est partout, y compris chez Amazon aujourd'hui ».

Stabilisation des implantations de boutiques

La société détient aujourd'hui 22 boutiques en France, dont deux à Montpellier et deux en région parisienne, la dernière ouverte étant celle de Saint-Priest (69) en 2017. Le dirigeant annonce ne pas prévoir d'autres ouvertures, préférant investir « plus de moyens sur le web et sur ce qui fait notre particularité, c'est-à-dire nos marques propres, sur lesquelles nous essayons de gagner des parts de marché. Celles-ci représentent environ 25 % des ventes sur les soins et shampooings, 70 % sur la manucure ».

Gouiran, qui emploie 153 salariés, vise d'autres marges de développement.