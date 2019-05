Traiteur Grand s’installe à Béziers

La nouvelle SARL "Traiteur Grand Béziers" a été inaugurée mardi 21 mai. L'occasion pour le groupe de présenter son nouveau showroom commercial et la nouvelle boutique de traiteur, situés au 101, avenue du Rhin et Danube.

"Cette boutique est une nouveauté, détaille Ghyslain Morvan, gérant de l'entreprise Traiteur Grand. L'emplacement est stratégique et notre analyse de marché a montré qu'il y avait une appétence. L'étage sera dédié à la vente de nos prestations événementielles. Nous avons déjà un partenariat avec le club de rugby biterrois (ASBH, ou Association sportive de Béziers Hérault - ndlr), et je viens d'apprendre que nous avons aussi remporté le marché de la Région pour les réceptions sur la zone ouest-Hérault et l'Aude."

Si les événements de la Région peuvent grandement varier entre 30 et 1 500 couverts, le contrat avec l'ASBH comprend une quinzaine de réceptions par an, autour de 800 personnes. Deux marchés qui devraient permettre de lancer la nouvelle filiale, dirigée par Sarah Bouberka.

En février 2018, le groupe annonçait en effet son arrivée dans le Gard, grâce à un nouveau marché de onze mois avec le parc des expositions nîmois. Il investit désormais dans la construction de nouveaux locaux de 1 000 m2 à l'Actiparc de Nîmes.

"Ce nouveau laboratoire sera prêt dans un an et pourra accueillir une quinzaine de salariés. Nous arrivons aux limites de notre outil actuel et cet investissement devrait permettre de répondre aux enjeux des quinze prochaines années. De plus,Traiteur Grand est impliqué dans une démarche sociale et environnementale, comme l'illustre l'obtention du label EnVol. Ces nouveaux locaux intègrent des tables à nivellement automatique pour les cuisiniers, et surtout plus de confort et de modernité pour le personnel."