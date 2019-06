MSV réintègre une partie de sa production et mise sur le made in France

Le Catalan MSV (Ménage Sélection Valnet), déjà leader européen des accessoires de bain, a renforcé sa position, en 2018, en investissant 4 M€ dans l'acquisition de l'entreprise suisse Spirella. Le groupe basé à Rivesates (66), qui a donc doublé de taille (passant de 30 à 50 M€), achève de se réorganiser après cette opération, avant de relancer son développement commercial où il affiche de fortes ambitions.

"Spirella, une entreprise qui a plus de 60 ans, est une marque à forte notoriété, positionnée sur le haut de gamme, alors que nous étions jusqu'ici sur le milieu et le haut de gamme. De plus, Spirella est bien implantée dans les pays de nord de l'Europe tels que la Suisse, l'Allemagne ou l'Autriche, tandis que nous sommes forts en France, en Espagne, au Portugal ou en Croatie. Cette synergie de clientèles va nous permettre de développer nos ventes avec des gros objectifs à l'export", analyse Marcel Sobraques, président de MSV.

À cette occasion, MSV rapatrie la production de Spirella (dont le rideau de douche est le produit phare) sur son siège de Rivesaltes (66), et sur son usine de Saragosse (Espagne). En effet, le groupe catalan démarre d'ici la fin juin la fabrication pour une nouvelle marque appelée "Le rideau de douche français", avant un lancement officiel prévu en septembre.

Cette marque sera produite à 100 % à Rivesaltes. MSV, en plus de son positionnement haut de gamme, mise sur l'image du "made in France" pour la développer sur ses marchés.

"Nous voulons augmenter nos ventes en France car les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de made in France. C'est aussi un label qui est apprécié à l'étranger, et notamment en Asie", analyse Marcel Sobraques.