Automobile : le Groupe Maurin renforce sa collaboration avec Nissan

Le nouveau modèle du Nissan Juke était attendu depuis dix ans, et c'est à Montpellier que le constructeur a choisi de faire son lancement national. Un partenariat renforcé avec le Groupe Maurin, propriétaire de la concession Nissan de Montpellier, alors que le distributeur est le premier revendeur de la marque en Europe avec 20 concessions françaises, six en Belgique et deux en Suisse.

Le Groupe Maurin a d'ailleurs entamé une vaste opération de transformation de 14 concessions Nissan, notamment sur le sud de la France. Une modernisation demandée par le constructeur qui opère un réaménagement complet des espaces intérieurs, des zones d'accueil clients et une digitalisation accrue du parcours client.

Jusqu'à 600 000 € d'investissement

"Nous nous adaptons face au e-commerce, détaille Jean-Bernard Maurin, P-dg du groupe. Nous devons proposer de nouveaux services à nos clients dans les concessions. Cela passe par la qualité de l'accueil, mais aussi par des prêts de voitures facilités et une rapidité d'exécution sur les réparations. De plus, je crois que les modèles Nissan exceptionnels, comme ce nouveau Juke, ont besoin d'un écrin pour les mettre en valeur."

Ces travaux de modernisation représentent des investissements pouvant aller de 200 000 € jusqu'à 600 000 € sur la seule concession de Montpellier. C'est à Nissan Nîmes que le groupe avait inauguré ses nouveaux espaces en mai dernier, puis Avignon en juin. La prochaine inauguration devrait concerner la concession de Grenoble.

Des opérations de croissance externe

Le Groupe Maurin a vendu près de 33 000 véhicules neufs en 2018, pour un chiffre d'affaires estimé de 1,2 Md €.

Présent en régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-D'azur, Occitanie et en Ile-de-France, il compte plus de 120 sites principaux dans son réseau. Il est le premier distributeur de marques étrangères en France, dont Nissan, mais également Suzuki et Ford.

En 2019, il a réalisé de nombreuses opérations de croissance externe pour agrandir son réseau, en France mais aussi en Belgique, où il a racheté en début d'année trois sites Nissan à Bruxelles.

Il serait également sur les rangs pour le rachat du concessionnaire belge Mercedes-Benz Cleas & Zonen Invest NV, basé à Saint-Trond, une opération qui pourrait doubler son chiffre d'affaires sur ce territoire.