viàOccitanie devient diffuseur officiel du rugby à XIII

viàOccitanie et la Fédération française de rugby à XIII annoncent un accord pour la retransmission télé du championnat de France de la discipline sur la saison 2019/2020. Dix-sept matches seront diffusés en direct sur la TNT, les offres de type box et le site internet de la télévision régionale, viaoccitanie.tv.

Un nouvel enjeu d'image

Les rencontres concernées sont cinq matches du "Magic Week-End" (événement rassemblant l'ensemble des équipes nationales, qui marque l'ouverture du championnat) prévu les 16 et 17 novembre, cinq autres matches à des dates restant à préciser, ainsi que les sept finales du rugby à XII en France, programmées de mai à juin 2020 : coupe de France Lord Derby, coupe Luc Nitard U19, et championnats de France Féminine Elite 1, Féminine Elite 2, Elite 1 et U19.

Les équipes engagées dans le championnat de France Elite 1 sont St. Esteve Catalan, Carcassonne, FC Lézignan, Toulouse Broncos, Albi R.L, Villeneuve R.L, Palau Broncos, S.O Avignon, R.C St. Gaudens, Limouxin.

"En tant que président de la Fédération Française de rugby à XIII, je me félicite, afin d'accélérer la médiatisation de notre sport, de ce partenariat qui sans nul doute fera date. La diffusion par la TNT sur un territoire qui est notre "camp de base historique" prend tout son sens et s'inscrit ainsi dans la durée afin d'enraciner et donc, de pérenniser, la diffusion en clair et gratuite des rencontres de notre championnat national", déclare Marc Palanques, président de la Fédération française de rugby à XIII.

Extension du réseau viàGroupe

Le dispositif prévu par viàOccitanie s'étendra donc sur huit mois, et inclut notamment des interviews des joueurs lors des différents rendez-vous, des images exclusives tournées dans les coulisses des matches, des chroniques sur les règles et l'histoire du rugby à XIII, etc.

"Chez viàOccitanie, nous partageons les valeurs du rugby à XIII, celles de l'engagement, du respect, et de l'initiative. C'est en fervents supporters du sport en Occitanie, dont nous connaissons les talents, que nous nous engageons avec la Fédération Française de rugby à XIII", commente Sabine Torres, P-dg de viàOccitanie.

viàOccitanie emploie 40 journalistes au sein de ses implantations à Montpellier, Toulouse, Pays Gardois et Pays Catalan. Elle rassemble 520 000 télépsectateurs réguliers selon la dernière mesure de Médiamétrie (juin/septembre 2019).

La télé locale est l'entité fondatrice de viàGroupe, groupe multimédia d'information locale-régionale spécialisé dans la vidéo. Ce dernier a lui même fondé, en 2018, viàRéseau, le 1er réseau national de télévisions locales, qui regroupe 18 chaînes de télés locales en France métropolitaine et en Outre-mer.

Christophe Musset, président de viàRéseau, est l'une des personnalités sélectionnées pour notre dossier "Les 30 qui transforment la France et l'Occitanie", à paraître dans La Tribune en kiosque ce vendredi 8 novembre.