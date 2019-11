Stores et fermetures : le gardois CSW unifie ses marques

Spécialiste du marché de l'équipement des ouvertures, le groupe familial CSW, fondé en 2003 et basé aux Mages (30) et à Alès (30), a notamment alimenté sa croissance par des acquisitions, au point de compter cinq entreprises en 2019 : MSL, Stores Climatic, Sermibat, MG Fermetures et la dernière en date, Black Sun, rachetée en mars. Il annonce, le 14 novembre, la création d'une marque unique pour ses cinq filiales : "Cosywee" - "un mot inventé qui inspire le confort et l'optimisme", analyse Gilles Capdessus, P-dg du groupe.

"Il est d'autant plus facile de rendre notre gamme accessible que nous proposons un point d'entrée unique avec cette marque. Notre ambition est d'aller au-delà des professionnels qui nous connaissent déjà localement. Jusqu'au rachat de Blacksun, nous avions une clientèle d'aluminiers, complétée depuis par tous les métiers intervenant à l'intérieur de la maison (décorateurs, storistes, etc.). Nous voulons donc renforcer notre impact, avec ce nouvelle marque, sur cette clientèle professionnelle... sans oublier les particuliers", explique-t-il.

Accentuation des spécialisations

Le lancement de Cosywee, selon Gilles Capdessus, n'a pas de conséquence sur l'organisation du groupe, où chaque société jouit de sa propre autonomie et reste implantée sur son site historique, ou sur sur son mode de distribution. Néanmoins, CSW souhaite optimiser cette structuration.

"Nos cinq filiales sont complémentaires les unes des autres, mais nous allons éliminer les doublons en renforçant la spécialisation de chaque site. Ces sociétés sont en croissance de 10 % en moyenne, ce qui est élevé au regard de la croissance moyenne du marché, évaluée à 2 %. L'effet de cette nouvelle marque sera aussi de simplifier leur communication, et de la renforcer, notamment sur un axe web", poursuit Gilles Capdessus.

À cette fin, CSW va investir 500 000 € sur sa transformation digitale en 2020, "depuis le site web jusqu'aux outils de communication interne". L'investissement moyen du groupe se situe entre 300 000 et 600 000 € annuels.

Le groupe CSW prévoit un chiffre d'affaires de 17 M€ en 2019, et affiche un prévisionnel de 20 M€ en 2021 à périmètre constant ("Nous n'excluons pas une autre opération de croissance externe d'ici là", glisse Gilles Capdessus). Il emploie 110 collaborateurs.