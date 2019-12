Magali Boisseau (ex-Bedycasa) lance une marketplace pour Wonderbox

« C'est un pari un peu fou que je me suis lancé il y a quelques mois, raconte Magali Boisseau, la fondatrice et directrice de la marketplace Leonaa.fr, ouverte le 10 décembre dernier. J'ai proposé aux fondateurs de Wonderbox de s'allier à moi pour répondre à des besoins sociétaux et pour promouvoir un tourisme plus local. »

La Montpelliéraine Magali Boisseau rebondit. On la connaissait au travers de l'aventure Bedycasa, spécialiste montpelliérain de l'hébergement chez l'habitant, qu'elle avait créé en 2007 et qui avait été racheté en 2017 par LSF. Il y a un an environ, la jeune femme avait quitté l'entreprise, qui a été placée en liquidation judiciaire en novembre.

Leonaa.fr est donc une marketplace portée et financée par le leader du coffret-cadeaux Wonderbox, et spécialisée dans les activités locales valorisant culture locale, bien-être et environnement.

Un marché évalué à 183 Mds $ en 2020

Les activités locales, ce sont par exemple « des ateliers œnologiques, des ateliers culinaires, des cours de pâtisserie, des visites guidées insolites et personnalisées avec des guides indépendants, des ateliers de naturopathie, une initiation au shiatsu, des ateliers cosmétiques, de la...