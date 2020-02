Orchestra transfère ses activités logistiques à Arras

Spécialiste de la puériculture, de la maternité et de la mode enfantine, le groupe Orchestra-Prémaman annonce un plan de réorganisation censé amorcer son redressement économique après la procédure de sauvegarde ouverte en 2019. Cette stratégie passera d'abord par la restructuration de son réseau de magasins en France : 44 magasins (dont 36 succursales) vont être fermés, soit 149 postes supprimés.

De même, Orchestra annonce "un recentrage sur les marchés stratégiques" que sont la France, la Belgique, la Suisse, le Maroc et la Grèce). "Cela représente le plus grand effort de ce plan avec la fermeture de 81 magasins à l'international, dont 73 en Allemagne, en Espagne, au Luxembourg et également en Belgique (66% du parc de magasins belges), soit environ 300 postes supprimés", fait savoir le groupe.

Un recentrage logistique dans le nord de la France

Par ailleurs, Orchestra annonce le regroupement de ses activités logistiques dans son entrepôt d'Arras. L'opération implique la fermeture des entrepôts du groupe situés dans l'Hérault, à Saint-Aunès et Saint-Jean-de-Védas, soit 115 emplois supprimés. Un total de 130 postes seront ouverts au sein d'une coentreprise basée à Arras et proposés à titre de reclassement aux salariés concernés par cette deuxième annonce.

Enfin, ce plan s'accompagne de mesures de simplification complémentaires : division par deux du nombre de fournisseurs, transfert du bureau d'achat de Shanghai à Hong-Kong, et optimisation des fonctions à la direction du groupe (38 suppressions de postes antérieurs et 13 créations en lien avec cette nouvelle impulsion).

Le groupe Orchestra, qui rajoute que la procédure de sauvegarde ouverte par ailleurs "se déroule normalement", indique que ce plan de réorganisation est inscrit dans le plan de sauvegarde qui sera présenté sous peu au Tribunal de commerce spécialisé de Montpellier.