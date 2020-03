SOFI Groupe renforce sa présence dans le retail

SMAAART, la marque de smartphones reconditionnés créée en 2017 par l'héraultais SOFI Groupe, renforce sa distribution : déjà présente en magasins spécialisés (Top Office, Fnac Connect, etc.), sur les marketplaces (Backmarket, Fnac, Darty, etc.) et dans la grande distribution (E. Leclerc, Intermarché), elle annonce le déploiement d'une nouvelle offre visant spécifiquement le retail.

Le premier volet de cette offre porte sur le lancement d'une nouvelle gamme de smartphones, déclinée en deux labels - SMAAART et SMAAART Eco - selon l'état esthétique de l'appareil après reconditionnement. Le deuxième volet porte sur un service offert aux retailers : formation des vendeurs, visite à l'usine pour valoriser la démarche écologique de la marque, et merchandising sur mesure (PLV, opérations spéciales, animations).

"Les retailers évoluent dans un environnement complexe et ne peuvent pas se permettre de prendre de risques. Or le marché du reconditionnement n'est, pour le moment, soumis à aucune règle. C'est pourquoi nos services sont là pour rassurer les distributeurs sur la qualité française de nos téléphones, la prise en charge des smartphones dans nos ateliers pendant toute la durée de la garantie et la satisfaction client. Notre objectif est de leur montrer que nous sommes à leurs côtés sur un marché porteur bien qu'il n'existe pas encore de standard de qualité auquel se référer", indique Jean-Christophe Estoudre, président de SMAAART.

Selon une étude GfK, le marché du smartphone reconditionné était en croissance de 7 % (soit 2,1 millions d'appareils vendus) en 2018. La majorité des ventes se fait en ligne.

SOFI Groupe, basé à Saint-Mathieu-de-Tréviers (34) et repris par six cadres dirigeants en 2011, emploie 75 collaborateurs et vise, à terme, un effectif de 300 personnes. Il a réalisé un chiffre d'affaires 2018 de 9 M€.