Comment la librairie Sauramps se prépare à l’après-Covid

Depuis le 16 mars 2020, comme tous les commerces à l'exception de ceux vendant des denrées dites essentielles, les librairies Sauramps (deux à Montpellier - centre-ville et Odysséum -, deux dans le musée Fabre et le Moco, et une à Alès dans le Gard) ont tiré le rideau de fer et placé environ 90 % des 100 salariés en chômage partiel.

Une situation économiquement complexe pour le groupe qui sortait à peine la tête de l'eau après un épisode long et traumatisant. En juillet 2017, après des mois de tempête aux multiples rebondissements, la librairie Sauramps, une des plus grosses librairies indépendantes en France et une institution sur la place montpelliéraine, tournait une page de son histoire : elle était rachetée par la société montpelliéraine Amétis, spécialisée dans le développement de logements locatifs sociaux et dirigée par l'architecte François Fontès et son associé, Bertrand Barascud. En août 2017, les repreneurs avaient nommé Florence Doumenc, l'ex-DRH du groupe de librairies, au poste de directrice générale.

Les ventes en ligne multipliées par 5