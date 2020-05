Confinement et business des jeux de société : un bilan en demi-teinte

Les 7 et 8 mars dernier, le festival du jeu de Montpellier, Sortons jouer !, s'était tenu de justesse au Corum, accueillant près de 7 000 joueurs sur le week-end. Une 11e édition pour un événement de plus en plus prisé, qui démontre l'engouement du public pour le jeu de société moderne. Privés des festivals - un canal primordial de leur business - par la crise sanitaire et le confinement, les éditeurs locaux tentent de traverser la crise du Covid-19.

Pourtant, depuis quelques années, la France est devenue le premier marché européen pour les jeux de société avec près de 20 millions de boîtes vendues en 2019, pour un chiffre d'affaires de 342 M€. Ce secteur offrait un loisir taillé sur mesure pour la période de confinement.

Dans l'ex-Languedoc-Roussillon, des éditeurs ont tenté d'assurer la continuité de leurs services et d'entretenir le lien avec leur consommateurs grâce au digital.

Des jeux gratuits en ligne

Depuis 1996, l'entreprise montpelliéraine Bioviva édite des jeux éducatifs sur la nature, dans une démarche d'éco-conception locale. Pour garder le lien avec ses consommateurs, Bioviva s'est concentrée sur une communication digitale via les réseaux sociaux.

L'entreprise a...