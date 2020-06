Orchestra-Prémaman : le tribunal juge les deux offres de reprise insuffisantes

(Crédits : Orchestra-Prémaman)

Le délibéré du tribunal de commerce de Montpellier sur la reprise du groupe héraultais Orchestra-Prémaman était attendue le 4 juin. Les deux offres en lice - celle du fondateur et dirigeant lui-même Pierre Mestre et celle du groupe saoudien Al Othaim - sont jugées insuffisantes. Copies à revoir et décision reportée au 16 juin. Réactions.