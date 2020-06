Vassiléo se positionne comme leader régional des corps d’état de finition

Leaders dans leurs domaines respectifs, Anthony Balester, dirigeant de deux sociétés de revêtements de sols souples (Balester Mapsols à Mauguio et Dock du lino à Nîmes) et Jean-Marc Trinquier, à la tête de cinq sociétés de peinture (Libes à Béziers et Perpignan, Sopesud à Montpellier, Hortiz à Nîmes et Alva Tech à Béziers), ont fini par unir leurs compétences en créant Vassiléo (en référence au peintre Vassily Kandinsky).

Les sept sociétés emploient près de 140 salariés (dont plus de 30 intérimaires) et réalisent un chiffre d'affaires de près de 13 M€.

« Nous fonctionnions déjà ensemble dans les appels d'offres et les organisations de chantiers. La fusion de PME structurées va conforter une assise financière, organisationnelle et structurelle », résume Jean-Marc Trinquier.

30 M€ de chiffre d'affaires d'ici 5 ans

Prévue de longue date, la fusion avait été programmée pour début 2021, mais contre toute attente, le confinement a accéléré le montage.

« Dès l'annonce du confinement, nous avons préparé, avec nos équipes, la mise en sommeil de l'activité et nous nous sommes organisés pour être le moins impactés possible dès la reprise, explique Anthony Balester. D'ailleurs, le guide de l'OPPBTP (organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, NDLR) est sorti un jeudi et dès le lundi suivant, nous étions opérationnels avec toutes les mesures sanitaires mises en place. Cette période de confinement a eu le mérite de nous libérer du temps pour mettre en place les procédures de fusion. »

Selon le dirigeant, à ce jour, les carnets de commande sont pleins, et 100 % des effectifs opérationnels.

Basée à Béziers, la holding Vassiléo, dotée d'un capital de 1,2 M€, se retrouve à la tête de trois filiales : Vassiléo Industrie, Vassiléo Bâtiment et Vassiléo Services partagés (rassemblant bureaux d'études et administratifs). Le montage, accompagné par le Crédit Agricole, est un mix d'autofinancement et d'effet de levier.

« L'objectif de Vassiléo est d'arriver à 30 M€ de chiffre d'affaires d'ici cinq ans. Nous voulons devenir le leader régional des corps d'état de finition tout en offrant à nos clients un service de proximité de qualité », assure Jean-Marc Trinquier.

Trois acquisitions dans les tuyaux

Pour atteindre ses ambitions, Vassiléo s'appuie sur sa stratégie d'implantations rapprochées avec ses agences à Perpignan, Béziers, Montpellier, Nîmes...