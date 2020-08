Fiers de Lettres, une librairie engagée sur les alternatives durables

La librairie Fiers de Lettres à Montpellier s'est spécialisée sur une littérature des alternatives durables. (Crédits : Pauline Compan)

SERIE « Librairies, indépendantes et libres… » (3/3). Rue du Bras de Fer, au milieu de l’Écusson montpelliérain, la librairie Fiers de Lettres affiche ses convictions pour une littérature des alternatives durables. Un choix engagé et assumé par les cinq associées de la librairie, qui constatent ces dernières années une augmentation de la production et de la demande sur des titres mettant en avant des auteures féminines ou encore des valeurs écologiques.